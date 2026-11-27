На Чернігівщині зустріли 10 громадян України – дев’ятьох дітей та повнолітню вихованку Олешківського дитячого будинку-інтернату, які повернулися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Сьогодні в Україну повертаються діти з тимчасово окупованих територій України, а також із Росії. Дев’ять діток, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія – вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки. Це діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму. Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр і наймолодший – Артем, йому лише вісім років. Всі вони отримають необхідну допомогу.

Дякую першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво. Я вдячний Омбудсману та його команді за безпосередню роботу. Вдячний усім нашим людям, які докладають зусиль у межах ініціативи Bring Kids Back UA, щоб діти могли повернутися в Україну. І я дякую всім партнерам, які працюють з нами у форматі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та допомагають. Вже повернуто 2875 дітей. Памʼятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх та повернути до рідних і близьких», – зазначив Президент України.

Як повідомляло Інше ТВ, Словаччина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей