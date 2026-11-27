російський уряд продовжив заборону на експорт більшості видів авіаційного палива на чотири місяці, до березня, щоб забезпечити постачання на внутрішній ринок, оскільки Україна продовжує атакувати нафтопереробні заводи країни, передає УНН.

Підписано постанову про заборону експорту палива для реактивних двигунів, зокрема придбаного на біржових торгах. Дія обмеження – з 1 грудня 2026 року до 31 березня 2027 року включно – йдеться у повідомленні російського уряду.

Зазначається, що попередня аналогічна заборона, запроваджена в червні 2026 року, закінчується 30 листопада 2026 року.

Як заявили в уряді, обмеження не торкнуться, зокрема, постачання авіагасу в межах міжнародних міжурядових угод.

Видання Bloomberg повідомляє, що цей крок підкреслює зростаючий тиск на паливно-енергетичну промисловість росії після того, як Київ наприкінці минулого місяця розпочав новий раунд атак на нафтопереробні заводи, щоб обмежити доходи москви від енергетики та збільшити вартість війни для пересічних росіян. Майже щоденні удари нещодавно знизили рівень переробки сирої нафти в країні до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

Водночас видання зазначає, що росія не є основним постачальником авіаційного палива на міжнародні ринки. Згідно з даними, зібраними Bloomberg на основі даних аналітичної компанії Vortexa Ltd., у 2025 році вона експортувала в середньому 30 000 барелів на день, або менше 2% світових запасів.