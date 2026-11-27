26-го та в ніч на 27 листопада Сили оборони України продовжили “проріджувати” протиповітряну оборону та управління окупантів і бити по складах з пальним.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.



В районі населеного пункту Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» — найсучаснішу модифікацію «Бука», якою противник прикриває свої угруповання на півдні. Тепер у цій системі прикриття ще одна прогалина.



Під удар потрапили й ті, хто керує військами та дронами. В районі Талового Луганської області уражено пункт управління підрозділу противника, а в районі Селидового Донецької області — пункт управління БпЛА, звідки окупанти наводили дрони на позиції наших воїнів.



Удари дісталися і військової логістики. В районі Грибувахи Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в Луганську — склад матеріально-технічних засобів, де, в результаті, спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюються.



Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтверджує ураження – мінус паливо для «Іскандерів» і резервуари на Новошахтинському НПЗ