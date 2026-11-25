Військова контррозвідка СБУ Харківщини за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ запобігла замовному вбивству керівника одного з найбільших засекречених підрозділів Сил оборони.

За результатами дій на випередження у Хмельницькому затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який намагався ліквідувати командира загону спецзаходів ССО.

Як з’ясувало розслідування, фігурант заклав вибухівку у «власний» кросовер та припаркував його біля під’їзду багатоповерхівки, де проживав український спецпризначенець.

Встановлено, що у дверцятах авто знаходилася саморобна бомба на основі пів кілограма пластиду з металевими кульками діаметром 10 мм, роликами з підшипників та свинцевими елементами.

За інструкцією російської спецслужби агент мав активувати вибухівку із засідки у момент, коли офіцер проходитиме повз авто.

Поруч із під’їздом стояло ще одне авто, в якому зловмисник встановив відеореєстратор із функцією віддаленого доступу для гру рф. Це потрібно було ворогу, щоб зафіксувати момент підриву.

Надалі відео запланованого теракту рашисти планували використати для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій з розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера «на гарячому» за декілька метрів від місця запланованого вибуху, коли він збирався натиснути кнопку дистанційного управління саморобної бомби.

За матеріалами справи, підготовкою замаху займався завербований російським гру колишній контрактник із Харкова, який у 2024 році звільнився зі служби за станом здоров’я.

У поле зору російських спецслужбістів чоловік потрапив під час пошуку «швидких» заробітків у профільних Телеграм-каналах.

Після вербування агент отримав «тестове завдання»: розвідати розташування запасних командних пунктів та місця паркування авто Сил оборони в обласному центрі.

Пізніше рашисти «відрядили» його до Хмельницького для здійснення замаху на командира підрозділу ССО.

Щоб виконати вороже завдання, агент орендував квартиру поблизу будинку українського офіцера і встановив на балконі відеореєстратор.

За допомогою замаскованого пристрою фігурант відстежував розпорядок дня та маршрути пересування військового.

Далі зловмисник забрав зі схрону автомобільні дверцята, в які заздалегідь було вмонтовано саморобний вибуховий пристрій.

В орендованому гаражі агент встановив їх на кросовер, який раніше пригнав із Харкова разом зі ще однією машиною для відеофіксації підриву.

У разі вбивства українського воїна рашисти обіцяли кілеру «невідкладну евакуацію» до рф через треті країни з оформленням російського громадянства.

Під час обшуків у затриманого виявили смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для законспірованих контактів із гру рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводила військова контррозвідка СБУ спільно зі слідчими Управління Служби безпеки у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.