За грошову винагороду в іноземній валюті фігуранти обіцяли посприяти в оформленні необхідних медичних документів із вигаданими діагнозами задля подальшого звільнення з військової служби за станом здоров’я. Правоохоронці затримали ділків у процесуальному порядку одразу після отримання обумовленої частини коштів. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрили протиправні дії мешканців обласного центру слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ і Департаменту військової розвідки СБУ та силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків 55 та 57 років, попередньо змовившись, спланували протиправну схему з одержання неправомірної вигоди за сприяння військовозобов’язаним чоловікам у звільненні з військової служби за станом здоров’я, розподіливши функції кожного. Один із чоловіків підшукував «клієнтів», спілкувався з ними, повідомляв умови та вартість послуг, а також узгоджував подальші дії. У функції іншого входило налагоджування контактів з уповноваженими особами та організація оформлення медичної документації із завідомо неправдивими відомостями про стан здоров’я. Свої послуги ділки оцінили у 7000 доларів США.

Після отримання чергової частини коштів у сумі 1100 доларів США поліцейські затримали чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання, роботи та автомобілів фігурантів правоохоронці вилучили грошові кошти у іноземній та національній валюті, мобільні телефони, жорсткий диск з робочого компʼютера, медичні картки інших осіб, копії сторінок журналу стаціонарних хворих та інші речові докази.

Слідчі поліції повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групи осіб. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 998 400 гривень кожному.

Триває досудове розслідування.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.