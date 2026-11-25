У понеділок, 23 листопада, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив операцію Сил оборони біля берегів Лівії. Унаслідок цієї операції, за словами президента, було потоплено російський ракетний корвет «Меркурій» та уражено суховантаж MV Angara. Ці судна були залучені до забезпечення російської військової присутності в Африці. Операція Сил оборони вже викликала дипломатичну суперечку між Лівією та Україною. Один із членів лівійської Президентської ради звинуватив Київ у діях, рівнозначних оголошенню війни.

Операція біля берегів Лівії відбулася 22 листопада. Володимир Зеленський повідомив, що було затоплено новітній російський корвет «Меркурій», прийнятий на озброєння у 2023 році, разом із палубним бойовим вертольотом Ка-27, а також уражено підсанкційний російський суховантаж MV Angara, який використовувався для перевезення військових вантажів. За словами президента, для цього було застосовано сім морських дронів українського виробництва.

Російський ракетний корвет «Меркурій» затонув у районі порту Бенгазі. Цей корабель належав до Чорноморського флоту рф, але будувався на Балтиці. Через обмеження на користування чорноморськими протоками, які Туреччина запровадила після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, він так і не потрапив до Чорного моря.

Про це пише у Слово і діло військовий оглядач Денис Попович.

Натомість корабель перебував на базах Північного флоту в Арктиці та оперував у Середземному морі, зокрема супроводжуючи російські судна.

Окремо повідомлялося про ураження ще одного судна під час атаки біля Бенгазі. OSINT-аналітики ідентифікували його як ролкер ASCALON. Цей епізод не згадувався у повідомленні президента про ураження MV Angara.

Судна Angara та ASCALON належать до різних типів. Angara є суховантажем, тоді як ASCALON – ролкером типу Ro/Ro (від англійського roll-on/roll-off – «закочуй-викочуй»). Такі судна пристосовані для швидкого завантаження та вивантаження колісної й гусеничної техніки своїм ходом.

За інформацією СБУ, MV Angara використовувалося для перевезення російських військових вантажів. Це був так званий «Лівійський експрес», який діяв, зокрема, в інтересах російського «Африканського корпусу», який формується під контролем міністерства оборони рф. До його складу входять, зокрема, колишні учасники ПВК «Вагнер». Щодо ASCALON, OSINT-аналітики також повідомляли про його залучення до перевезення військової техніки для російських експедиційних сил.

Російська військова присутність в Африці охоплює, зокрема, Лівію, Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. «Африканський корпус» є одним з ключових інструментів її забезпечення. Для військової логістики Москва використовувала й лівійські порти, зокрема Бенгазі.

Чому саме Бенгазі? Тут треба трохи зануритися в історію. Росія підтримує сили фельдмаршала Халіфи Хафтара, колишнього військового командира за часів режиму Муаммара Каддафі. Після загибелі Каддафі внаслідок громадянської війни 2011 року країна так і не змогла відновити мир. Халіфа Хафтар виступив проти міжнародно визнаного уряду та у 2019–2020 роках розпочав наступ на столицю Лівії – Тріполі. Цю кампанію Хафтар вів за підтримки найманців із ПВК «Вагнер». Проте наступ Хафтара провалився, оскільки урядовим силам надала військову підтримку Туреччина.

Наразі Хафтар контролює значну частину сходу та півдня країни, зокрема такі міста, як Тобрук та Бенгазі, де розташовані його основні політичні й військові центри, а також території з найбільшими нафтовими родовищами. Міжнародно визнаний уряд контролює західну частину країни, яка є найбільш густонаселеною та включає Тріполі.

Політична система Лівії залишається розділеною між кількома центрами влади. На заході діють Президентська рада – колегіальний орган, який виконує функції глави держави, – та Уряд національної єдності, який є виконавчою гілкою влади. На сході країни діє паралельна адміністрація, яку підтримують сили Хафтара.

Між Президентською радою та Урядом національної єдності виникають суперечки через розподіл повноважень. Не менш складним є конфлікт із самим Хафтаром, який контролює значні нафтовидобувні території, але не контролює центральний банк та основні фінансові інституції країни, зосереджені в Тріполі.

Саме Президентська рада вкрай негативно відреагувала на заяву Володимира Зеленського про атаку на російські кораблі. Член Президентської ради Муса аль-Коні назвав атаку порушенням суверенітету, «терористичним актом» та діями, «рівнозначними оголошенню війни Лівійській державі».

Він пригрозив зверненням до Міжнародного суду ООН, закликав скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН та запропонував внести президента України до міжнародних списків осіб, пов’язаних із тероризмом.

МЗС Уряду національної єдності в Тріполі, своєю чергою, засудило проведення іноземних військових операцій на території Лівії та зажадало від Києва пояснень щодо обставин і логістики операції. У відповідь МЗС України наголосило на відсутності ворожості до Лівії та заявило, що Україна діяла в межах права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Українська сторона також підкреслила, що російські військові кораблі та судна, які перевозять військові вантажі, можуть розглядатися як законні військові цілі.

Тож маємо доволі неприємну дипломатичну суперечку. Виникає питання, чому лівійська влада почала обурюватися, якщо українська атака була спрямована проти російських військових об’єктів, які забезпечують сили Хафтара? Адже росія підтримує Хафтара і сама використовує лівійські порти для військової логістики.

Попри те, що міжнародно визнаний уряд контролює лише частину країни, він усе одно вважає непідконтрольні території частиною Лівії в її міжнародно визнаних кордонах. І це цілком логічно, бо віддзеркалює ситуацію в самій Україні. Київ теж не контролює частину своїх територій, які тимчасово окуповані росією. Проте справедливо вважає їх своїми в межах Конституції та кордонів 1991 року і вимагає такої поваги від інших країн.

З іншого боку, здатність українських сил проводити морські операції далеко за межами України демонструє розширення їхніх можливостей. У такий спосіб Україна може завдавати ударів по російських військових кораблях і логістичних маршрутах у тих регіонах, де росія не очікує подібних атак. Це ускладнює Москві підтримання військової присутності в інших частинах світу.

Водночас офіційне підтвердження таких операцій може мати дипломатичні наслідки, що, власне, і продемонструвала реакція лівійської сторони. Чи варто надалі публічно підтверджувати подібні операції, зважаючи на можливі політичні ризики, – питання для окремої дискусії. Яка різниця чиї дрони топлять російські бойові кораблі біля далеких берегів? Але з військової точки зору важливим є результат: російські кораблі більше не можуть вважати себе недосяжними навіть далеко від українських берегів.