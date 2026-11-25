Продовжується український “цирк на дроті”, а саме з’ясування між українськими антикорупційними органами, а разом з тим причетних і вболівальників з обох боків. Іноді спостерігати за цим майже нестерпно, майже завжди – гидко, але сподіваємось, що це етап очищення і трансформації, тож слідкуємо і надалі. Тож сьогодні в центрі уваги – велике інтерв’ю, у якому знову в одній купі коні й люди, але треба в цьому розбиратися, що ми й зробили.

Тож керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявив, що масштаби нинішньої атаки на антикорупційні органи в рази більші, ніж у липні 2025 року. За його словами, до неї причетні представники Офісу генпрокурора, СБУ та колишні працівники НАБУ.

Про це та інше він розповів в інтервʼю «Українській правді». «Бабель» зібрав головне з нього.

СБУ могла готувати затримання Кривоноса. За десятками детективів НАБУ та їхніми родинами стежили

Клименко розповів, що вранці 14 вересня біля будівлі НАБУ перебували два автобуси зі спецпризначенцями СБУ. Цей факт задокументували працівники внутрішнього контролю бюро, однак встановити, до якого саме підрозділу належали спецпризначенці, не вдалося.

Керівник САП припускає, що їхнім завданням могло бути затримання директора НАБУ Семена Кривоноса. На його думку, цей план міг зірватися через виїзд тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон.

Також під час обшуків в Офісі генпрокурора детективи вилучили документи, які можуть свідчити про незаконне стеження за десятками працівників НАБУ та їхніми родинами. Зокрема, йдеться про керівників ключових підрозділів бюро та їхніх заступників.

«Розслідування, це навіть не розслідування, я думаю, що це переслідування і родин, і працівників НАБУ і САП не зупинялося ні на хвилину від подій липня 2025 року. І причому навіть зміна керівництва Служби безпеки з Малюка на Хмару, з Хмари на Поклада нічого не змінило», — зазначив Клименко.

Працівникам СБУ могли достроково виплатити зарплати для внесення застави за Дуку

Антикорупційні органи перевіряють інформацію про те, що співробітникам СБУ могли достроково виплатити зарплати, щоб ті внесли заставу за фігуранта справи «Карфаген-2» генерал-майора Сергія Дуку — 65 мільйонів гривень.

Також слідство має інформацію, що внесення певної суми застави могло сприяти подальшому карʼєрному зростанню працівників спецслужби. Наразі ці дані перевіряють.

Клименко також заявив, що працівники СБУ свідомо перешкоджали проведенню обшуків у Дуки. За його словами, співробітники спецслужби, яких звільнили з посад після операції «Карфаген-2», залишаються в СБУ і зберігають неформальний контроль над своїми колишніми підрозділами.

Кравченко просив не обшукувати його будинок, а Арахамія захищав його на зустрічах високого рівня

Клименко розповів, що у листопаді 2025 року тодішній генпрокурор Руслан Кравченко телефонував йому та директору НАБУ Семену Кривоносу, виправдовувався і просив не проводити обшуки в його будинку.

Кравченко говорив, що «це все Малюк почав», маючи на увазі колишнього голову СБУ Василя Малюка. Це сталося після відкриття кримінальної справи щодо адвокатки Наталії Редіч, з якою працює дружина Клименка.

Керівник САП також підтвердив, що голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на зустрічах високого рівня захищав Кравченка, щоб той залишився на своїй посаді.

Клименко припускає, що керівництву держави заздалегідь було відомо про наміри тодішнього генпрокурора виїхати за кордон. Він вважає, що правоохоронці мають розпочати кримінальне провадження щодо можливої організації незаконного перетину кордону, а не обмежуватися службовим розслідуванням.

Крім того, за словами Клименка, безпеку Офісу генпрокурора забезпечували не лише працівники Управління державної охорони, а й представники приватних структур.

У справах «Карфаген» і «Карфаген-2» будуть нові підозри

Клименко анонсував нові підозри в межах цих операцій. За його словами, детективи зараз досліджують інші напрями діяльності викритої організованої злочинної організації.

Водночас наразі в межах цих кримінальних проваджень слідство не встановило причетності чинних очільників правоохоронних органів до викритих схем.

У Раді обговорювали перезапуск керівництва НАБУ і САП

Клименко називає нинішню кампанію проти антикорупційних органів новим етапом старої атаки та реакцією на викриття в межах операцій «Карфаген» і «Карфаген-2».

Наразі в САП не мають інформації про причетність Офісу президента до цієї кампанії. Водночас Клименко переконаний, що ОП може зупинити її «за дві хвилини».

«Я думаю, що це питання лише політичної волі. Я думаю, що це можна зробити фактично досить швидко», — сказав Клименко.

Зокрема, за його словами, більшість анонімних телеграм-каналів, які дискредитують антикорупційні органи, контролюють представники СБУ.

Клименко вважає, що однією з цілей кампанії може бути вплив на конкурси на посади заступника керівника САП та самого керівника прокуратури. Останній має відбутися в липні 2027 року.

Крім того, у парламенті обговорювали створення тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка на основі публікацій в анонімних телеграм-каналах мала б рекомендувати перезапустити керівництво НАБУ і САП. На думку Клименка, це дало б можливість провести на ці посади підконтрольних кандидатів.

СБУ розслідує справу про держзраду Міндіча — це може ускладнити його екстрадицію

У межах розслідування справи «Мідас» за кордоном заблокували понад $200 млн. Клименко вважає, що Україна має великі шанси повернути ці гроші. Водночас екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча може ускладнити те, що СБУ розпочала щодо нього розслідування за статтею про державну зраду.

За словами керівника САП, фігуранти таких справ можуть посилатися на політичний характер переслідування, щоб заблокувати міжнародний розшук або екстрадицію. Клименко не виключає, що це провадження може створювати штучні перешкоди для роботи антикорупційних органів.

Коли саме СБУ розпочала розслідування, він не знає. Про підозру в держзраді Міндічу не повідомляли.

Також до кінця року антикорупційні органи можуть оприлюднити нову інформацію щодо розслідувань, повʼязаних зі справою «Мідас».

Герман Галущенко може повернутися до СІЗО

Клименко пояснив: після того як 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка передадуть в управління АРМА, вона вважатиметься не внесеною.

За словами Клименка, після списання грошей з рахунку за загальним правилом буде пʼять днів на повторне внесення застави. Якщо цього не зроблять, детективи та прокурори зможуть звернутися до суду з клопотанням про суворіший запобіжний захід.

На запитання журналіста Михайла Ткача, чи може фактично Галущенко повернутися в СІЗО, керівник САП відповів: «Теоретично, так».

Гроші шахрайських кол-центрів могли використовувати для виплат нардепам «у конвертах»

НАБУ і САП розглядають версію, що гроші для неофіційних виплат народним депутатам могли надходити від шахрайських кол-центрів.

Слідство встановило, що такі виплати були систематичними, а джерела їхнього фінансування в різні періоди відрізнялися. Механізм передачі грошей схожий на той, який викрили під час операцій «Карфаген» і «Карфаген-2».

Клименко також зазначив, що оскільки досудове розслідування в цій справі триває з 27 грудня 2025 року, рішення по ній мають ухвалити до кінця року в будь-якому разі.

На запитання, чи міг голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія організовувати виплати депутатам, керівник САП відповів, що для перевірки причетності конкретного нардепа необхідно розпочати розслідування щодо нього. Такі повноваження має генеральний прокурор.

Клименко повідомив, що після звернення Центру протидії корупції щодо Арахамії НАБУ направило до Офісу генпрокурора свою позицію про необхідність внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Єдиний варіант для того, щоб перевірити, що викладено в заяві, — це почати розслідування», — пояснив керівник САП.

Група «Монако» заявила про початок «війни» з антикорупційними органами

Антикорупційні органи мають інформацію про існування фінансово-промислової групи під умовною назвою «Монако». За словами Клименка, нещодавно її представники передали антикорупційним органам повідомлення, що починають з ними «війну». Це повідомлення передали від імені колишнього нардепа від ОПзЖ Ігоря Абрамовича, який нині живе в Монако.

Клименко також розповів, що найбільше людей, яких розшукують антикорупційні органи, зараз перебувають у Відні.

Раніше значна частина з них жила в Лондоні, однак після того як Велика Британія почала розглядати українські запити на екстрадицію, майже всі вони переїхали до Австрії. За словами Клименка, там відмовляють в екстрадиції, посилаючись на війну в Україні.

Політична воля для боротьби з корупцією

На думку Клименка, в Україні є політична воля для боротьби з корупцією на низовому рівні, однак немає її для боротьби з корупцією на найвищому рівні.

Він каже, що, попри масштабні викриття антикорупційних органів, влада не ухвалює системних рішень, які б унеможливили відновлення корупційних схем.

«А хто переможе, визначить лише українське суспільство. Якщо не дадуть можливість зруйнувати антикорупційні органи, вони продовжать роботу, боротьбу, то якийсь шанс є перемогти в цьому. Якщо ж в принципі ми втратимо підтримку суспільства, то ми програємо. Але ми не програли, поки боротьба триває», — сказав Клименко.

Погляд зацікавленого професіонала

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), а зараз адвокат Станіслав Броневицький так прокоментував це інтервʼю.

-Пропоную вам не витрачати свій безцінний час на перегляд майже двогодинної трагікомедії – інтервʼю абсолютно випадкового керівника САП Клименка.

Короткий тезовий опис наступний:

– за атакою на НАБУ і САП не стоїть Офіс Президента,

– Татаров ніде не фігурує,

– Офіс Президента відвідував пару тижнів тому, але не памʼятає чому, якісь законопроєкти,

– «Привіт» і оголошення війни НАБУ і САП передали йому люди керівника «групи Монако» Ігоря Абрамовича.

– ми за усе хороше і проти всього поганого, а «невстановлену службову особу ОП» ми може і встановимо, але поки слідство, але ми намагаємося бути чесними.

Це дуже короткий смисловий опис.

Клименко настільки забрехався, він виглядає настільки тупим і жалюгідним ідіотом, що просто перестав навіть здогадуватися про це.

Керівник «групи Монако» сидить саме в тій будівлі, в яку він не памʼятає, чому ходив, а не Абрамович. Всі ключові субʼєкти операційного обслуговування цієї групи знаходяться саме в будівлі ОП. Від другого до четвертого поверху і цей ідіот знає їх по прізвищах.

За Татарова мовчу, тут і так все і всім, здається, зрозуміло.

Чистий договорняк і кругова порука. Від картонок до колаборації один крок.

Щодо конфлікту інтересів, вигаданого Клименком

Причиною неявки на ТСК Клименко називає наявність конфлікту інтересів між ним та головою Комісії депутатом Олексієм Гончаренком.

І це при тому, що в січні цього року Клименко вже відвідав засідання цього ж ТСК та навіть надавав показання, збрехавши, що не встановив, що Синюк це Синюк.

Але не про Синюка мова, а про Железняка.

На ТСК під головуванням Железняка Клименко та Кривонос ходять із задоволенням.

І це зрозуміло – лише компліменти в їхню сторону і показове на камеру виховання усіх інших присутніх.

Але, якщо слідувати логікою Клименка, то між ним та Железняком також існує конфлікт інтересів.

Так, влітку цього року видання “Українські новини” повідомило, що НАБУ і САП не розпочали розслідування за повідомленням в ЗМІ щодо можливого незаконного збагачення Железняка та його дружини-нардепки.

Йшлося про нерухомість в Іспанії, можливе використання родичів для оформлення активів, київську квартиру вартістю понад 11 млн, а також джерел походження коштів на всі ці надбання.

10 серпня під час брифінгу Клименко та Кривонос розповіли, що для того, щоб розпочати розслідування відносно нардепа існує спеціальна процедура – щодо нардепа внести відомості до ЄРДР може лише Генпрокурор.

Ініціювати же таке внесення може сам Клименко.

Отже, якщо станом на сьогодні Клименко звернувся до свого безпосереднього керівника з рапортом про необхідність внесення відомостей до ЄРДР за фактом можливого незаконного збагачення Железняка і таке розслідування розпочате, то це може свідчити про наявність конфлікту інтересів між ними.

Якщо ж Клименко не ініціював внесення відомостей до ЄРДР, то цей факт лише посилює попередню тезу в рази і окремо свідчить про потенційне укриття злочину.

Тому, стверджуючи про наявність конфлікту інтересів з будь-ким, Клименку перш за все слід переконатись чи у його відносинах зі співчуваючими народними депутатами не існував той же конфлікт інтересів, тільки помножений на тисячу, – переконаний Броневицький.

Тож продовжуємо слідкувати за хитросплетіннями української боротьби с корупцією. Таке враження, що борці все більше в ході розслідувань ризикують вийти самі на себе, але все настільки багатоканальне, що гравці можуть помітити це тільки в останній момент. Побачимо.