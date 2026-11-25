Україна показала найкращий результат за 12 років на «Міс Всесвіт».

У Сан-Хуані завершився 75-й конкурс краси, у якому змагалися 116 учасниць. Україну представляла 22-річна киянка Анна Ніконова: вона увійшла до топ-30, але зупинилася за крок до наступного етапу — топ-12.

Таким чином, потрапляння Анни Ніконової до топ-30 у 2026 році стало першим виходом представниці України до півфіналу конкурсу за 12 років. Востаннє українка досягала такого результату у 2014 році, коли Діана Гаркуша здобула титул другої віцеміс.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, На конкурсі національних костюмів на “Міс Всесвіт — 2026” українка показала “Золоту пектораль” (ФОТО, ВІДЕО)

А корону «Міс Всесвіт-2026» здобула представниця Пуерто-Рико Дженніфер Баррето, пише Телеграф.

У конкурсі взяли участь 116 конкурсанток, із яких 40 дійшли до півфіналу. Першою віцеміс стала Мелісса Нуньєс із Домініканської Республіки, а другою – Клара Вегас із Венесуели.

Баррето змагалася у фіналі на сцені в Сан-Хуані Джерело: Getty Images

Як Баррето потрапила на “Міс Всесвіт”

Повне ім’я переможниці – Дженніфер Абреу Мора, а на конкурсах вона виступає як Дженніфер Баррето. До лютого 2026 року вона не мала модельного досвіду. Через чотири місяці після першого виходу на подіум Баррето здобула національний титул і стала представницею Пуерто-Ріко на міжнародному конкурсі.

Баррето здобула національний титул через чотири місяці після дебюту Джерело: Instagram

Готуватися до конкурсу Баррето почала влітку 2025 року. За рік вона скинула 70 фунтів – близько 32 кілограмів.

Що відомо про її роботу, освіту й родину

У 2021 році Баррето почала працювати в структурах Міністерства оборони США. На військовій базі в Техасі вона працювала фахівчинею з профілактики та кризового реагування: консультувала родини військовослужбовців, які стикнулися з домашнім насильством або жорстоким поводженням із дітьми.

Баррето має ступінь бакалавра з дослідницької психології та два магістерські ступені – з психології та клінічної соціальної роботи. Вона також бере участь у благодійних проєктах для дітей і працює над ініціативами у сфері сталої моди.

Поза конкурсами Баррето бере участь у благодійних проєктах для дітей Джерело: Instagram

Дженніфер одружена із сержантом армії США Яном Карлосом Баррето Кальдероном, який займається логістикою в 101-й повітряно-десантній дивізії. Вона виховує доньку Пенелопу, яка народилася 2019 року.

Дженніфер Баррето поза конкурсною сценою Джерело: Instagram

Що отримала переможниця

Баррето отримала нову корону The Radiance of Eternal Legacy, яку до 75-річчя конкурсу створив венесуельський ювелір Джордж Віттельс. Корону оздобили 3 150 діамантами.

Для ювілейного конкурсу створили корону The Radiance of Eternal Legacy Джерело: Getty Images

За рік виконання обов’язків “Міс Всесвіт” Баррето отримає щонайменше 250 тисяч доларів зарплати. Упродовж цього часу її інтереси представлятиме Miss Universe Organization. Баррето братиме участь у благодійних і світських заходах у різних країнах та виконуватиме рекламні контракти.