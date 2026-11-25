Компанії Anthropic та OpenAI стикаються з дедалі гострішою проблемою: їхні внутрішні, ще не оприлюднені моделі стають настільки потужними, що багато співробітників більше не вірять у можливість їх безпечного випуску.

Про це повідомляють понад два десятки джерел, обізнаних із внутрішніми дискусіями, пише Axios.

Цей виклик може суттєво загальмувати бум у сфері штучного інтелекту (ШІ), оскільки розрив між можливостями найдосконаліших систем ШІ та здатністю людей контролювати їх продовжує зростати, розповіли джерела виданню.

Дослідники поки що не знайшли технічних рішень для контролю над найсучаснішими моделями. Дехто з працівників компаній вважає, що цю проблему можна вирішити. Інші ж налаштовані скептично і стверджують, що компаніям слід повністю припинити навчання нових моделей.

Провідні діячі у сфері ШІ вже давно прогнозували, що одного дня ця технологія значно перевершить людський інтелект майже в усіх галузях. Хоча внутрішні моделі ще не перетнули цю межу, нещодавні прориви в OpenAI та Anthropic приголомшили дослідників.

За словами джерел, стрімкий прогрес у здатності моделей до міркування в різних сферах — зокрема в математиці, науці, кібербезпеці та дослідженнях самого ШІ — призвів до того, що під час внутрішніх випробувань такі системи стало вкрай важко, а часом і неможливо, стримувати чи контролювати.

Як зазначають джерела, Anthropic та OpenAI мають у своєму розпорядженні моделі, що значно перевершують за потужністю ті, які вже були представлені публіці. Однак компаніям поки що не вдається гарантувати їхню достатню безпеку для широкого випуску.

Це спричинило дискусії всередині Anthropic, OpenAI та серед спільноти дослідників ШІ: чи варто припинити публічний випуск нових передових моделей, обмежившись лише їхнім внутрішнім використанням? Також обговорюється питання, чи взагалі доцільно продовжувати навчання нових моделей, повідомили Axios джерела як усередині, так і за межами цих компаній.

«Якщо ми й далі намагатимемося робити моделі дедалі розумнішими — настільки, що вони справді перевершать нас, — то вони, по суті, зможуть успішно нас обдурити», — зазначив один із дослідників у коментарі Axios.

«І як тільки ми дійдемо до цієї межі, багато з тих механізмів контролю, які ми використовували досі, фактично втратять сенс».

Потужність ще не оприлюднених моделей вже демонструється публічно. Математик із компанії Anthropic використав невипущену «дослідницьку» версію моделі Claude, щоб представити доведення гіпотези Рімана — завдання, яке залишалося непідвладним найвидатнішим людським умам протягом понад 150 років. Невипущена модель від OpenAI допомогла згенерувати доведення для сотень математичних задач.

Саме невипущені моделі штучного інтелекту (ШІ) стали причиною деяких із найбільш шокуючих інцидентів у сфері безпеки, зокрема зламу платформи Hugging Face.

Дослідники ШІ вже давно розмірковують над жахливим сценарієм: якщо ШІ набуде надлюдських здібностей, як люди зможуть його контролювати? Методи навчання, що роблять моделі ШІ швидшими й потужнішими — але водночас створюють більші ризики для безпеки, — збільшують розрив між тим, на що здатні моделі, і тим, наскільки ефективно люди можуть їх контролювати.

Проблема 1: Навчання з підкріпленням (reinforcement learning). Це один із основних методів навчання ШІ, за якого моделі вчаться методом спроб і помилок, отримуючи винагороду за успішне виконання різноманітних завдань. Саме цей підхід сприяє стрімкому вдосконаленню можливостей ШІ.

Чому це лякає: У міру того як системи ШІ стають досконалішими, вони вчаться «маніпулювати» системою винагород — зокрема, обходити запобіжні механізми безпеки, якщо такі порушення дозволяють отримати вищий результат.

Проблема 2: Вони знають, що за ними спостерігають. Раніше дослідники контролювали безпеку ШІ, змушуючи моделі «думати вголос» — тобто покроково викладати хід своїх міркувань перед тим, як видати остаточну відповідь або виконати дію. Така прозорість слугувала своєрідним запобіжником, що дозволяв спостерігачам у реальному часі виявляти порушення правил або небезпечну логіку.

Чому це лякає: У міру розвитку моделі починають виконувати ці міркування «внутрішньо»: вони доходять складних висновків, не розкриваючи при цьому процесу свого мислення. За словами джерел, найдосконаліші моделі демонструють тенденцію або повністю приховувати хід своїх думок, або надавати оманливі пояснення — своєрідну «легенду», — щоб заспокоїти людей, які здійснюють нагляд.

Провідні діячі у сфері ШІ вже відкрито говорили про ці ризики.

«Це найважливіша публікація OpenAI за останній час», — написав генеральний директор Сем Альтман у соцмережі X, посилаючись на пропозицію головного наукового співробітника компанії щодо запровадження загальногалузевих обмежень на розробку ШІ. «Темп розвитку швидко стає занадто швидким для нас, щоб ми могли його забезпечити», – написав керівник відділу узгодження Anthropic на X у вересні, цитуючи есе генерального директора Даріо Амодеї про те, як ми виходимо на передові ринки, – думку, яку він повторив, коли компанія стала публічною.

Дослідники та співробітники, які безпосередньо знають про наслідки випуску цих моделей, повідомили Axios, що вони бояться, що керівники оберуть прибуток, а не безпеку.

Кілька співробітників компаній, що займаються штучним інтелектом на передових ринках, заявили, що, на їхню думку, керівники втратили зв’язок з серйозністю ризиків для безпеки.

OpenAI прийняла нові вимоги безпеки, які можуть уповільнити темпи випуску моделей, за словами речника OpenAI.

Речник Anthropic сказав Axios: «Зберігання моделі всередині компанії не робить її безпечною. Наша відповідальність починається з навчання та охоплює те, як ми самі використовуємо моделі, а не лише те, що ми випускаємо [продукти]. Найскладніша робота, пов’язана з безпекою, ще попереду, і ми чітко дали зрозуміти: ми можемо сповільнити процес або утриматися від випуску, навіть якщо це завдасть нам збитків».

Представник компанії зазначив, що етап попереднього навчання однієї з нещодавніх моделей було відкладено задля забезпечення вищого рівня безпеки.

На що варто звернути увагу: дехто вбачає рішення в тому, щоб передові технології штучного інтелекту залишалися в межах провідних AI-компаній.

Компанії можуть надавати доступ до своїх розробок через випуск продуктів для корпоративного сектору, науки, математики та інших сфер, не відкриваючи при цьому широкого доступу до повних потужностей моделі — саме так вчинили Anthropic та OpenAI під час перших випусків своїх найпотужніших моделей.

Багато дослідників, які найбільше переймаються питаннями безпеки, попереджають: навіть внутрішнє тестування та використання надпотужних моделей пов’язані з величезними ризиками.

Підсумок: ті, хто перебуває на передовій розробки ШІ, б’ють на сполох. Але незрозуміло, чи хтось до них дослухається.