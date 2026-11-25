За дев’ять місяців цього року держава оплатила миколаївським аптекам ліки для пацієнтів на суму 116 млн грн — це рівно вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік (58 млн грн), стверджує Миколаївська міська рада.

Для людей із хронічними захворюваннями це означає пряму економію власних коштів на регулярній терапії.

Лікарі міських медзакладів сформували 245 тис електронних рецептів проти 177 520 за дев’ять місяців минулого року.

Обсяг фінансування зріс ще суттєвіше, оскільки програма покриває дедалі ширший перелік медикаментів, а рецепти частіше виписують одразу на триваліші курси лікування — пацієнтам не доводиться щомісяця витрачати час на повторні звернення.

Понад 90% усіх призначень у Миколаєві припадає на серцево-судинні захворювання та діабет (першого і другого типів).

Загалом за дев’ять 2026 року пацієнтам виписали е-рецепти за основними напрямками:

серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, профілактика інфарктів та інсультів — 177 873;

цукровий діабет ІІ типу — 35 327;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (зокрема бронхіальна астма) — 11 418;

інсулінозалежний цукровий діабет — 10 234;

розлади психіки та поведінки, епілепсія — 1 967;

хвороби ендокринної системи — 1 937;

хвороба Паркінсона — 1 540;

знеболювальні для паліативних пацієнтів (зокрема з онкологією) — 1 474;

глаукома — 1 072;

нецукровий діабет — 120.

Ліки за програмою видають в аптеках повністю безоплатно або з невеликою доплатою. Для цього потрібен електронний рецепт від сімейного лікаря чи профільного спеціаліста — залежно від діагнозу. Якщо захворювання хронічне і схема лікування вже підібрана, повторний рецепт лікар може сформувати дистанційно після телефонної консультації. Код рецепта надходить у СМС, із яким потрібно звернутися до будь-якої аптеки з наліпкою «Тут є Доступні ліки», – йдеться у повідомленні.