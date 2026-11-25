Ціни на пальне продовжують падати. Про це повідомляє директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

-Декілька показових цифр.

Рекордне зниження цін на бензин в листопаді зафіксовано в мережах VostokGaz (Дніпро) – 12 грн/л, Green Wave (Тернопіль) – 11,10 грн/л, «Укрнафта» та UPG – по 9 грн/л.

Дизпальне: мережа EURO 5 – падіння на 13,10 грн/л, VST – 8,90 грн/л, KLO – 8,70 грн/л.

По бензину вже маємо непоодинокі цінники, нижчі за 80 грн/л. По дизелю мінімум 90,90 грн/л. Цін вище 100 грн/л майже не лишилося, а ті, що ще є, доживають останні дні, якщо не години.

В середньому з початку зниження на початку листопада бензин вже подешевшав на 7,81 грн/л (82,26), ДП – 7,05 грн/л (97,55).

Є перші ознаки охолодження цін й на автогаз, але до динаміки бензину й дизелю поки що далеко.

Очікуємо, що ціни на бензин будуть поступово переміщуватись нижче 80 грн/л, а по дизпальному масово пірнатимуть нижче 90 грн/л.

Світові ціни продовжують сповзати, пробили днями позначку у 90 долл./бар, хоча динаміка помітно уповільнилася. Потрібне повне розблокування Ормузької протоки.