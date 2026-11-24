Сьогодні вночі реактивний російський дрон «Герань-5» з mesh-системою, на дистанційному керуванні пролетів Чернігівщину, Київщину, Житомирщину, Рівненщину і Волинь, потім зайшов в Польщу, пролетів над Berdyszcze, Dorohusk, Busieniec, Leszczany, Brzeźno, зробив коло, після чого знову повернувся в Україну і зник з фіксації на Волині.

У Польщі в цей час оголошували повітряну тривогу, а у збройних силах заявили, що майже збили ворожий дрон.

У заяві Оперативного командування ЗС Польщі сказано, що під час нічної атаки рф на цілі у західній частині України, здійсненої з використанням засобів повітряного удару, сталося короткочасне порушення повітряного простору Польщі російським БпЛА.

“У відповідь на загрозу системи ППО Польщі привели у стан готовності.

Об’єкт безперервно відстежували РЛС на всьому маршруті польоту.

Ситуація постійно контролювалася, було надано дозвіл на збиття об’єкта, заявляють у командуванні.

Однак, коли все було готово до збиття, «БпЛА змінив курс на східний», і «з огляду на потенційну загрозу для цивільного населення, було прийнято рішення утриматися від застосування озброєння”.

«Підкреслюємо, що Збройні сили Республіки Польща безперервно відстежують ситуацію в повітряному просторі, а сили та засоби системи протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності реагувати на будь-які загрози. Забезпечення безпеки польського повітряного простору залишається нашим незмінним пріоритетом».