20 листопада, у Всесвітній день дитини, почалася реєстрація в українськомовній Вікідії — вільній онлайн-енциклопедії для дітей віком 8–13 років.

Про це повідомляє Міністерство культури України, передає Інше ТВ.

На платформі діти зможуть знаходити відповіді на свої запитання, самостійно створювати та редагувати статті, доповнювати їх фотографіями й ілюстраціями та ділитися знаннями з однолітками.

Матеріали Вікідії адаптуватимуть для дитячої аудиторії, щоб складні теми й поняття були зрозумілими юним читачам.

До розвитку проєкту запрошують також учителів, батьків і редакторів Вікіпедії. Педагоги зможуть використовувати платформу в навчанні, батьки — ділитися знаннями з тем, які цікавлять дітей, а досвідчені редактори — допомагати адаптувати енциклопедичні матеріали.

Робота з Вікідією допоможе дітям розвивати критичне мислення, медіаграмотність і цифрові навички, а також навчитися працювати з інформацією та створювати власний освітній контент.

Вікідія — міжнародний освітній проєкт, започаткований у Франції в листопаді 2006 року. Українськомовний розділ почали розвивати у вересні 2026 року.

Долучитися до Української Вікідії можна за посиланням.

Як повідомляло Інше ТВ, Майбутнє Вікіпедії під великою загрозою