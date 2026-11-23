Лондонська Національна галерея вперше зібрала всі збережені портрети нідерландського художника Яна ван Ейка. На виставці дев’ять картин та один малюнок.

Це приблизно половина всіх робіт майстра XV століття, що збереглися, повідомляє телеканал NTD.

Ван Ейку позували заможні купці, ремісники та близькі художника. У 1439 році він написав свою дружину Маргарету. На ній головний убір, який тоді носили у Брюгге. А в чоловікові у червоному головному уборі, якого ван Ейк написав за шість років до цього, дослідники бачать самого художника.

«У ван Ейка ми вперше бачимо, як художник уловлює мінливі деталі людських облич. Ці люди зображені так, що ми могли б їх упізнати, якби зустріли на вулиці, проходячи повз. Він пише щетину, почервонілі очі, трохи блискучу шкіру, пори на носі. Це справжній крок уперед в історії портрета. Ван Ейк запровадив нові стандарти, які вплинули на розвиток жанру в наступні століття», – каже співорганізатор виставки Ніколас Флорі.

У «Портреті подружжя Арнольфіні» художник зобразив їх на повний зріст у багато обставленій кімнаті. Для XV століття така композиція була рідкістю. Поруч – окремий портрет чоловіка, у якому дослідники бачать ту саму людину. Імовірно, це італійський купець Джованні Арнольфіні.

З Дрездена привезли єдиний малюнок ван Ейка, що зберігся. На ньому митець записав, які відтінки використовувати для обличчя літнього чоловіка. Поруч повісили картину, яку він написав із цього малюнка. За всю історію їх показують разом лише вдруге.

Виставка триватиме до 11 квітня 2027 року.

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