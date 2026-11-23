Росія проводить масштабну реконструкцію військового гарнізону «Каменка» на Карельському перешийку, приблизно за 60 кілометрів від фінського кордону, зносячи старі будівлі та замінюючи їх новими спорудами.

Судячи з супутникових знімків, отриманих фінською державною телерадіокомпанією Yle та опублікованих 23 листопада, цього року темпи реконструкції прискорилися: були знесені численні будівлі, а на їхньому місці будуються нові, передає Кyiv Рost.

У гарнізоні дислокується 69-а мотострілецька дивізія ЗС Росії, і він слугує одним із основних полігонів для військових навчань поблизу Фінляндії.

За даними Yle, Каменка вважається найпотужнішим гарнізоном російських сухопутних військ на північному заході. Об’єкт розбудовують для розміщення дивізії чисельністю до 11 000 військовослужбовців, хоча вона ще перебуває на стадії формування.

З кінця 1990-х років у гарнізоні дислокувалася бригада чисельністю приблизно 4 400 військовослужбовців. Його розширення є частиною ширших зусиль Росії з посилення своєї військової присутності в регіоні Північної Європи.

Як повідомляє Yle, реконструкція гарнізону не є несподіванкою, оскільки Росія відкрито оголосила про плани нарощування своїх збройних сил у відповідь на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Росія розширює військову присутність поблизу країн Північної Європи

У 2024 році Росія відновила Ленінградський військовий округ згідно з рішенням про посилення збройних сил на Північноєвропейському напрямку. Очікується, що чисельність військ, дислокованих поблизу Фінляндії, збільшиться у кілька разів.

Гарнізон у Каменці використовувався як центр бойової підготовки. За даними Yle, солдати цієї дивізії також беруть участь у бойових діях в Україні, зокрема в Харківській області.

На супутникових знімках видно, що у південній частині гарнізону знесено кілька старих будівель, зокрема об’єкти технічного обслуговування техніки, дві їдальні та дві казарми.

«Також було знесено понад десяток складських і ремонтних будівель різного розміру та стану», — повідомив Yle військовий аналітик Марко Еклунд, який раніше працював у фінській військовій розвідці, а зараз викладає у фінських військових навчальних закладах.

Ще одна будівельна ділянка розташована на захід від дороги, що пролягає через гарнізон у напрямку Виборга. Там було знесено кілька великих будівель для зберігання техніки, хоча, за словами Еклунда, будівельна діяльність у цій частині залишається обмеженою.

Нові навчальні об’єкти на стадії будівництва

Гарнізон також розвивається як військовий навчальний центр. За оцінкою Еклунда, на цій території будується новий об’єкт для бойової та стрілецької підготовки.

Раніше Yle повідомляла про будівництво наметового табору в Каменці, де розміщувалися військовослужбовці, що проходили підготовку. Табір залишається на місці, хоча кількість наметів зменшилася. Фінська газета «Iltalehti» також повідомляла про будівництво нових навчальних об’єктів у гарнізоні.

Очікується, що Каменка стане головним гарнізоном нової дивізії, а це означає, що кількість військовослужбовців, які проходять там підготовку, збільшиться.

Еклунд зазначив, що розширення відображає масштаб вимог до підготовки дивізії, що налічує тисячі солдатів, і потребу в сучасній інфраструктурі.

У гарнізоні також завершується будівництво молитовної каплиці РПЦ. За інформацією Виборзької єпархії, всередині будуть встановлені меморіальні дошки з іменами солдатів, загиблих у війні Росії проти України.

Будівництво триває і в сусідньому гарнізоні

Будівельні роботи також проводяться у другорядному військовому гарнізоні в Кириловському, відомому під фінською назвою Перк’ярві, який розташований приблизно за 8 кілометрів на схід від Каменки.

Минулого року там було зведено великий будівельний комплекс і дві менші споруди. За словами Еклунда, призначення нової головної будівлі поки невідоме. Він сказав, що вона не схожа на типові споруди військового гарнізону і може бути навчальним центром.

Аналітик також зазначив, що будівля, судячи з усього, не пов’язана з розташованим неподалік складом артилерійських боєприпасів.

Ці останні події є частиною модернізації російських військових об’єктів поблизу фінського кордону.

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