Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти так званих депутатів місцевих рад, компаній та осіб, залучених до пропаганди й матеріального забезпечення російських загарбників на тимчасово окупованих територіях нашої країни, а також щодо продовження терміну дії санкцій, у яких він спливав.

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає Інше ТВ.

До санкційного пакета щодо тих, хто діє в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України, увійшли 27 фізичних та 11 юридичних осіб. Серед них так звані депутати незаконно утворених окупантами Керченської та Алуштинської міських рад Криму, які служать Росії на ТОТ. Також – керівники громадських організацій, державні службовці й органи, що сприяють окупації та примусовій інтеграції ТОТ.

Санкції застосували й до губернатора Тульської області Дмитра Міляєва та помічника міністра у справах надзвичайних ситуацій Росії Юрія Мезінова. Вони передають російським окупантам техніку, дрони та засоби зв’язку.

Під санкції потрапили незаконно утворені Донецьке, Запорізьке, Луганське, Херсонське та Кримське управління Ростехнагляду. Ці псевдодержавні органи насаджують російське законодавство на тимчасово окупованих територіях, зокрема сприяють окупації Запорізької АЕС.

До санкційного списку також увійшла загальноросійська спортивна громадська організація «Федерація практичної стрільби Росії». Ця структура відкрито підтримує російських окупантів, які брали участь у бойових діях на території України. Представники цієї федерації, зокрема, навчають «добровольців» на тимчасово окупованих територіях України тактики стрілецького бою.

Крім того, санкції застосували до осіб та установ, які ведуть господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, поширюють російську пропаганду та публічно виправдовують збройну агресію Росії.

«Росія будує тил на окупованих територіях руками тих, кого вона називає депутатами, наглядовими органами й губернаторами, які відправляють на фронт дрони та машини. Ми б’ємо по кожній ланці цього ланцюга: від посадовців на кшталт Міляєва й Мезінова до структур, що видають ліцензії навіть на Запорізькій АЕС. Санкції проти Федерації практичної стрільби нагадують, що спорт не стоїть осторонь війни», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Інший санкційний пакет стосується продовження чинних обмежень та запровадження нових щодо суб’єктів, які працюють на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про тих, хто причетний до викрадення української сільськогосподарської продукції, а також про українські компанії, що входять до медіахолдингу, пов’язаного з поширенням російської пропаганди.

Зокрема, продовжили санкції проти ТОВ «Медіахолдинг Новини», ТОВ «Тайм Медіа» та ТОВ «Телепростір», які поширюють російську пропаганду. Ці підприємства продукують неправдиву інформацію та входять до українського медіахолдингу «Новини».

Як повідомляло Інше ТВ, “Ми зачиняємо двері для росіян” – у ЄС представили 22-й пакет санкцій проти РФ