З 1 січня 2027 року в Україні розпочне роботу Єдина система нотаріату. Вона об’єднає основні нотаріальні реєстри в одному цифровому середовищі та дасть нотаріусам змогу отримувати актуальні відомості з державних баз даних під час оформлення документів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.
Єдина система нотаріату – це інтегрована інформаційна платформа, через яку нотаріуси зможуть працювати з нотаріальними реєстрами та взаємодіяти з іншими державними інформаційними ресурсами.
До її складу увійдуть чотири реєстри:
Єдиний реєстр довіреностей;
Спадковий реєстр;
Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;
Єдиний реєстр нотаріусів.
Також система матиме доступ до відомостей з інших державних баз даних. Зокрема, йдеться про демографічний реєстр, реєстр платників податків, реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань і Єдиний реєстр боржників.
Завдяки новій системі нотаріуси зможуть безпосередньо під час вчинення нотаріальних дій перевіряти документи, що посвідчують особу, та отримувати необхідні відомості з державних реєстрів.
Це має спростити перевірку інформації та зробити її оперативнішою. Водночас система не замінюватиме нотаріуса й не змінюватиме суті нотаріальних дій: рішення, як і раніше, ухвалюватиме фахівець.
До 20 грудня 2026 року нотаріуси зможуть добровільно долучитися до тестування програмного забезпечення. Для них також організують навчальні вебінари та нададуть роз’яснення щодо роботи з новою платформою.
Промислову експлуатацію Єдиної системи нотаріату запланували розпочати 1 січня 2027 року.