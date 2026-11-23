З 1 січня 2027 року в Україні розпочне роботу Єдина система нотаріату. Вона об’єднає основні нотаріальні реєстри в одному цифровому середовищі та дасть нотаріусам змогу отримувати актуальні відомості з державних баз даних під час оформлення документів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.

Єдина система нотаріату – це інтегрована інформаційна платформа, через яку нотаріуси зможуть працювати з нотаріальними реєстрами та взаємодіяти з іншими державними інформаційними ресурсами.

До її складу увійдуть чотири реєстри:

Єдиний реєстр довіреностей;

Спадковий реєстр;

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;

Єдиний реєстр нотаріусів.

Також система матиме доступ до відомостей з інших державних баз даних. Зокрема, йдеться про демографічний реєстр, реєстр платників податків, реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань і Єдиний реєстр боржників.

Завдяки новій системі нотаріуси зможуть безпосередньо під час вчинення нотаріальних дій перевіряти документи, що посвідчують особу, та отримувати необхідні відомості з державних реєстрів.

Це має спростити перевірку інформації та зробити її оперативнішою. Водночас система не замінюватиме нотаріуса й не змінюватиме суті нотаріальних дій: рішення, як і раніше, ухвалюватиме фахівець.

До 20 грудня 2026 року нотаріуси зможуть добровільно долучитися до тестування програмного забезпечення. Для них також організують навчальні вебінари та нададуть роз’яснення щодо роботи з новою платформою.

Промислову експлуатацію Єдиної системи нотаріату запланували розпочати 1 січня 2027 року.