Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 641 489 (+1 848) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 493 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 952 (+11)

Артилерійські системи: 52 786 (+55)

РСЗВ: 2 301 (+3)

Засоби ППО: 1 769 (+1)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 217 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 619 416 (+1 154)

Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

Кораблі та катери: 36 (+1)

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 179 084 (+371)

Спеціальна техніка: 4 932

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.