Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 641 489 (+1 848) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 493 (+1)
Бойові броньовані машини: 25 952 (+11)
Артилерійські системи: 52 786 (+55)
РСЗВ: 2 301 (+3)
Засоби ППО: 1 769 (+1)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 217 (+4)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 619 416 (+1 154)
Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
Кораблі та катери: 36 (+1)
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 179 084 (+371)
Спеціальна техніка: 4 932
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.