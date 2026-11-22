Як повідомив президент Зеленський, загалом цього тижня під ударами росіян було 20 регіонів України. Росія випустила по них близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів.

-Від ранку триває пошуково-рятувальна операція у Димері на Київщині. У пʼятиповерхівці частково зруйновано під’їзд через російську атаку дроном. Дякую нашим рятувальникам, які спрацювали швидко: дев’ять людей уже евакуювали та локалізували пожежу. Але, на жаль, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок. На місці працюють усі необхідні служби. Поранена також дитина через російський удар КАБами по житлових будинках в Запоріжжі.

Загалом цього тижня під ударами росіян було 20 регіонів України. Росія випустила по них близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів. Значна частина з них – балістика, зокрема північнокорейська, яку росіяни постійно допомагають Пхеньяну модернізовувати, щоб вона била точніше. На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України. Потрібно посилювати наш захист. Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до «петріотів», які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики. Дякую всім, хто із цим допомагає.