Головний рабин України Моше Реувен Асман закликав українців не довіряти відео, створеним штучним інтелектом, у яких нібито євреї ображають українців.

Про це він написав у Facebook і наголосив, що такі ролики мають на меті посіяти ворожнечу між двома народами.

-Останнім часом соціальні мережі заполонили відео, створені штучним інтелектом, у яких нібито євреї говорять жахливі речі про українців або поводяться так, щоб викликати ненависть до всього єврейського народу. Але проблема в тому, що цих «євреїв» навіть не існує!!! Це фейки, створені для того, щоб посварити українців та євреїв і посіяти між ними ворожнечу!

Хочу нагадати, що євреї України разом з усіма переживають жахіття цієї війни, втрачають близьких, допомагають постраждалим

Дорогі друзі, дуже прошу вас: не поспішайте вірити всьому, що бачите в інтернеті, особливо коли вас навмисно намагаються розлютити й налаштувати проти інших людей. Завжди перевіряйте інформацію! – закликає Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, раніше Головний рабин України Асман різко розкритикував рабина Марковича, який хотів у суді взяти на поруки Мудру (ВІДЕО)