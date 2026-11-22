На Миколаївщині 43-річний чоловік через давній конфлікт та образу підпалив вантажівку односельця. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Повідомлення про те, що поблизу приватного домоволодіння в одному із селищ Костянтинівської громади горить вантажний автомобіль Renault Magnum, надійшло від місцевих мешканців вночі 20 листопада.

Рятувальники ліквідували пожежу, а співробітники слідчо-оперативної групи відділення поліції № 6 Миколаївського райуправління поліції з місця події вилучили фрагменти горіння, пластикову пляшку та інші докази злочину. Усе вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 43-річний місцевий мешканець. Зі слів фігуранта, на ґрунті раніше виниклого конфлікту з господарем вантажівки, він зачаїв на нього образу. Чоловік облив нафтовим розчинником колесо авто та підпалив його, після чого зник з місця події.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.