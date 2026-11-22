У Німеччині майже половина (49%) опитаних виступає за те, щоб скоротити або повністю припинити допомогу Україні, а 39% — щоб зберегти її без змін чи збільшити.

Про це свідчать оприлюднені результати опитування, яке інститут YouGov провів на замовлення газети Welt am Sonntag, передає Суспільне.

За даними YouGov, 49% опитаних вважають, що допомогу варто зменшити або взагалі припинити. Натомість 39% хотіли б, щоб її надавали й далі в тому самому чи більшому обсязі. 11% не визначилися з відповіддю.

Кожен четвертий учасник опитування переконаний, що Україні слід припинити надавати кошти, зброю та гуманітарну допомогу. Ще 24% принаймні скоротили б цю підтримку, 30% хочуть залишити її без змін, а 9% — збільшити.

Найсильніша підтримка України — серед виборців партії «Зелені». Кожен другий, хто, за власними словами, голосував за цю партію на минулих виборах до Бундестагу, хоче зберегти допомогу в нинішньому обсязі, а 32% — збільшити її.

Серед виборців партії «Альтернатива для Німеччини» більшість (62%) вважає, що допомогу слід припинити, а 27% — що її треба скоротити.

Відповіді прихильників блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів і Соціал-демократичної партії Німеччини — у проміжку між цими показниками. За даними Tagesspiegel, серед виборців партії «Ліві» 36% хочуть зберегти допомогу без змін, а 16% — збільшити.

Особливо помітна підтримка України в наймолодшій віковій групі — від 18 до 29 років, а також серед людей віком від 70 років.

Як пише газета Tagesspiegel, у західних федеральних землях зберегти допомогу без змін чи збільшити хочуть 42% опитаних, а на сході Німеччини — лише 25%.

Майже кожен другий учасник опитування також виступає за те, щоб канцлер Німеччини Фрідріх Мерц «якомога швидше» поговорив з очільником Кремля Володимиром Путіним, навіть якщо Росія заздалегідь не піде на поступки у війні. Ще 23% хочуть, щоб розмова відбулася лише після російських поступок, а 9% вважають, що говорити не слід узагалі.

За інформацією YouGov, опитування репрезентативне для населення Німеччини віком від 18 років. З 13 до 16 листопада інститут опитав онлайн 2329 повнолітніх громадян. Як зауважила Tagesspiegel, це відбулося до зустрічі Коаліції охочих у Берліні 19 листопада, учасники якої пообіцяли підтримувати Україну.

YouGov — британська компанія, яка спеціалізується на маркетингових дослідженнях та опитуваннях громадської думки через інтернет. Її заснували 2000 року, штаб-квартира розташована в Лондоні, а в Німеччині працює підрозділ YouGov Deutschland з офісом у Кельні. YouGov опитує учасників власної онлайн-панелі — людей, які зареєструвалися, щоб відповідати на анкети, і отримують за це бали.

9 листопада стало відомо про лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до президента Європейської ради Антоніу Кошти. У ньому Мерц закликав пріоритетно розглянути фінансування України на 2027 рік під час неформальної зустрічі лідерів ЄС у Дубліні. За його словами, наступного року дефіцит фінансування України становитиме 70 мільярдів євро, з яких близько 45 мільярдів має покрити Євросоюз. На думку канцлера, з 2028 року ЄС потрібне багаторічне рішення щодо фінансування України в межах наступного довгострокового бюджету. Кошта повідомив Мерцу, що фінансові потреби України на 2027 рік обговорять на спеціальному засіданні Європейської ради 26–27 листопада.

18 листопада Єврокомісія запропонувала новий механізм підтримки України на 45 мільярдів євро у 2027 році. З них 25 мільярдів мають піти на військові потреби, а 20 мільярдів — на бюджетну підтримку. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, потреби України на 2026 рік уже забезпечені, а у 2027-му очікується дефіцит у 70 мільярдів євро. Вона також підтримала пропозицію Мерца пов’язати фінансування України з довгостроковим бюджетом ЄС.

19 листопада в Берліні відбулася зустріч Коаліції охочих. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що її учасники обговорюють якнайшвидшу реалізацію рішення про надання Україні 45 мільярдів євро на бюджетні потреби. Як пише Tagesspiegel, на зустрічі Зеленський заявив, що лише на 2027 рік Україні потрібно 115 мільярдів євро. За його словами, 45 мільярдів із цієї суми покриє вже погоджений кредит ЄС. Ще 45 мільярдів Єврокомісія пропонує залучити через новий механізм, а прогалину, яка лишається, Зеленський оцінив у 25 мільярдів євро.