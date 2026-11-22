Нагадаємо, вчора ввечері ІншеТВ повідомляло, що У Калінінграді виють сирени, йдеться про ймовірну атаку дронів на порт (ВІДЕО). При цьому місцеві канали активно поширювали інформацію про нібито 11 дронів, які залетіли у Калінінградську область з Литви. І ми ще вчора припускали, що може йтися про провокацію.

Національний центр управління кризами Литви (НЦУК) прокоментував повідомлення російських Telegram-каналів про ймовірні безпілотники в Калінінградській області. У відомстві наголосили, що литовські Військово-повітряні сили не зафіксували жодного дрону, а Литва не дозволяє використовувати свій повітряний простір для завдання ударів.

Про це повідомляє Delfi.

У суботу, 21 листопада, у російських Telegram-каналах з’явилася інформація про повітряну тривогу у Калінінградській області. У деяких повідомленнях стверджувалося, що підозрілий безпілотник начебто наближався до російського регіону з боку Литви. На ці публікації відреагував Національний центр управління кризою Литви. У поширеному в суботу ввечері коментарі НЦУК наголосив, що інформація про проліт безпілотника з литовської території не підтверджується даними військових.

«Ми хочемо внести ясність: Військово-повітряні сили Литви не зафіксували жодного безпілотника. Литва не дозволяла і не дозволяє використовувати свій повітряний простір для завдання ударів», — йдеться в повідомленні центру. У відомстві також звернули увагу, що подібні твердження вже з’являлися у російському інформаційному просторі. Зокрема, раніше поширювалися повідомлення про нібито плани НАТО ізолювати Калінінградську область та порушити її постачання. У НЦУК не виключають, що й нинішні публікації можуть бути спрямовані на створення хибного враження про причетність Литви чи НАТО до передбачуваних атак на російські об’єкти.

При цьому відомство наголосило, що литовські військові продовжують контролювати повітряний простір країни.

“Ми розуміємо, що подібна інформація може викликати тривогу, але хочемо запевнити, що Збройні сили Литви стежать за повітряним простором нашої країни і разом із союзниками по НАТО готові реагувати на будь-які можливі загрози”, – повідомили у центрі.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, у Балтійську Калінінградської області зафіксовано активність російських засобів протиповітряної оборони. Автори каналу вважають, що метою атаки є портова інфраструктура Балтійська. За попередньою інформацією, безпілотники прямували у цьому напрямку ще вранці – їх помітили над Фінською затокою, стверджує канал. Місцеві жителі повідомляли про вибухи у районі порту.