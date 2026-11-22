З Краматорська вивезли 70-річного чоловіка та 600 його голубів. Він не міг покинути птахів, якими опікувався все життя.

У Краматорську Донецької області 70-річний чоловік багато років доглядав за близько 600 миколаївських голубів. Чоловік не міг їх вивезти сам, тому відмовлявся їхати до більш безпечного місця та приблизно два місяці шукав можливість для евакуації.

Допомогти змогли волонтери спільноти “Порятунок тварин. Харків”.

Мешканець Краматорська Володимир розповів, що все життя займався цими птахами на місцевому голубодромі. Він вже не міг перебувати у місті через безпекову ситуацію, тому почав шукати можливості виїхати разом із пернатими підопічними.

«В місті було неможливо знаходитися, але я не міг поїхати, не врятувавши їх. Близько 2 місяців шукав можливість евакуації».

«Під час обстрілів птахи дуже нервували, відмовлялися від їжі. Нам пощастило, що залишився запас крупи та поряд був завод із зерном».

Володимир був щасливий, коли дізнався, що ми можемо допомогти з евакуацією та звернувся до ARK.

Ми привезли чоловіку кількадесят коробок.

Птахів у Харкові зустрічали всією командою та пересаджували близько 2 годин.

Всіх птахів транспортували до безпечної місцевості. Їх прихистив ветеран війни, який займається голубами.

Завдяки цій евакуації, господар птахів Володимир, який ризикував своїм життям задля їх спасіння, зміг виїхати з міста.

«Я займався цими птахами все життя. Я не міг їх покинути»