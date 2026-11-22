Популярна реперка Аlyona Аlyona, яка відновлюється після важкої операції, розповіла про особливу дієту. Нагадаємо, артистка наважилася на скорочення шлунку після багатьох років боротьби з зайвими кілограмами.

Про перебіг втручання та подальше відновлення alyona alyona розповідає на своїй сторінці у соціальній мережі.

— Прийшов вже день, коли я можу їсти тверду їжу, — зізналась артистка. – Я п’ю багато води, і це вже увійшло у звичку. Коли я стала не дуже перемелювати супи, мені було вже набагато краще. Відчула, що і їжа стала краще перетравлюватися. У перші пів року у мене дуже жорсткий графік їжі і багато категоричних обмежень. Набагато краще я почуваюсь, коли їм броколі, цвітну капусту, моркву, буряк. Стає гірше, якщо їм картоплю. З м’яса мені складніше заходить свинина, набагато легше — курятина. На ура заходять молочні продукти — сири, йогурт. Перші пів року мені не можна сирих фруктів та овочів. Мій раціон зараз складається з чотирьох прийомів їжі. Моя тарілка — на п’ятдесят відсотків білок, інше — клітковина, вуглеводи й трішечки жирів. Сама тарілка — 60−80 грамів.



Підписники підтримали співачку у коментарях та помітили її перевтілення.

Трохи пізніше артистка додала:

-Деякі зміни я вже відчуваю, а деяких, про які мене попереджали, поки немає. Найбільше здивувало те, що я тепер постійно мерзну. А ще я вже потроху помічаю, як змінюється моє тіло.