Минулої доби рятувальники Миколаївщини ліквідували чотири пожежі.

Перша з них виникла внаслідок російської атаки БпЛА у с. Рибаківка Коблівської ТГ Миколаївського району. Там пошкоджено адміністративну будівлю рекреаційного закладу. Вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу на площі 25 кв. м.

Постраждалих немає.

Тричі виникали пожежі в приватному секторі. На пожежі одноповерхового приватного житлового будинку в Миколаєві постраждав чоловік 1973 р.н. Його з різними ступенями опіків госпіталізували до медичної установи. Рятувальники загасили пожежу на площі 60 кв. м.

Схожу пожежу, але меншу за площею, ліквідував підрозділ ДСНС у с. Острівка Куцурубської ТГ.

У с. Каравелове Мішково-Погорілівської ТГ горіла господарча прибудова до двоповерхового житлового будинку.

У двох останніх епізодах, на щастя, ніхто не постраждав. Причини встановлюються.