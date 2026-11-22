У вівторок поліція в Бургосі заарештувала 51-річного колишнього охоронця, якого ідентифікували як головного організатора діяльності проросійського кібертерористичного угруповання NoName057(16) в Іспанії. У затриманого виявили значний арсенал: вогнепальну зброю (зокрема три пістолети-кулемети, гвинтівку та рушницю), майже 200 одиниць холодної зброї, а також велику кількість боєприпасів. Крім того, він використовував соціальні мережі, щоб закликати людей «стріляти» в українських громадян із балконів або «вступати в протистояння» з поліцією на вулицях.

Про це пише El Pais.

Чоловіка, який перебуває під слідством за підозрою в участі в терористичній організації, виправданні тероризму, а також незаконному зберіганні та накопиченні зброї й боєприпасів, було звільнено з-під варти під певні зобов’язання після надання свідчень у Національній судовій колегії.

За версією поліції, затриманий намагався забезпечити «першу фізичну присутність» цього проросійського кібертерористичного угруповання в Іспанії. Досі діяльність групи обмежувалася виключно кіберпростором, проте виявлення такого великого арсеналу зброї призвело до оголошення підвищеного рівня тривоги, повідомили джерела в Головному комісаріаті інформації.

«Викликає занепокоєння той факт, що особу з таким рівнем мотивації та такими засобами було звільнено», — зазначили представники антитерористичних служб. Ситуація є особливо тривожною з огляду на час — усього за тиждень до загальних виборів, — а також на підтверджені дані про те, що це проросійське угруповання намагалося вплинути на загальні вибори в Іспанії 2023 року.

«У судовому порядку встановлено, що вони вдавалися до таких дій, як розсилання електронних листів із погрозами підриву, створення підроблених вебсайтів із фальшивими результатами виборів, а також блокування руху на вулицях Мадрида шляхом одночасного виклику великої кількості таксі в одне й те саме місце», — повідомили джерела.

За даними поліції, з 2024 року угруповання NoName057 причетне щонайменше до 447 кібератак в Іспанії, спрямованих проти державних установ, банків і транспортних компаній. Цієї ж середи Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти цього угруповання в межах режиму обмежувальних заходів, що стосуються кібератак.

🚩La @policia frustra la implatación de la primera célula en #España de la organización ciberterrorista NoName057(16) 🔹Realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación para el grupo hacktivista 🔹Promovía en redes sociales #ciberataques contra instituciones del Estado y llamamientos a enfrentarse a la #policía + info 👉 https://t.co/kTBXUcNBO8 — Policía Nacional (@policia) November 20, 2026

У Telegram-групі, яку угруповання NoName057 використовує для спілкування іспанською мовою, у п’ятницю вранці було опубліковано зображення чинного генерального комісара з питань інформації (керівника підрозділу поліції, що займається розвідувальною діяльністю). Цей знімок розцінюють як «реакцію» на дії поліції; він пов’язаний з ініціативою, в межах якої угруповання виявляє осіб у країнах ЄС, що відстежують їхню діяльність, а потім звертається до своїх «добровольців» із проханням зібрати інформацію про цих людей за грошову винагороду. За словами джерел, ці дані передаються безпосередньо російським спецслужбам.

Слідчі з’ясували, що NoName057 вербує людей — переважно в країнах Заходу — для збору інформації або, як у випадку із затриманим підозрюваним, для вербування нових учасників і здійснення дій, спрямованих на залякування в місцях проживання українських громад. Згідно з матеріалами розслідування, затриманий розклеював наклейки із символом «Z» (який асоціюється з російськими військовими) у місцях, де часто бувають громадяни України. До поліції надійшло кілька скарг від українців — зокрема, від працівників продуктового магазину в Бургосі, — які відчули загрозу через появу цих наклейок. Подібні наклейки було виявлено в різних містах країни, зокрема в Сарагосі, Мадриді, Паленсії, Вальядоліді та Логроньо; це дає підстави припускати, що затриманий у Бургосі чоловік має спільників. Сама організація взяла на себе відповідальність за цю пропагандистську кампанію, пояснивши її діями своїх «добровольців».

Протягом останнього року затриманий колишній охоронець почав використовувати дедалі жорсткішу риторику в цифровому просторі, а його повідомлення ставали дедалі агресивнішими.

«Убити цього виродка замало — який же він мерзенний щур», — написав він в іспаномовному каналі «No Name», маючи на увазі президента України Володимира Зеленського. Щодо однієї з українських народних депутаток він заявив: «Ця сука заслуговує на те, щоб їй підклали вибухівку, спалили її, а попіл викинули в річку. Вона навіть на могилу не заслуговує — це було б полегшенням для її родини». Стосовно українського населення він додав: «Їх треба вбивати — стріляти по них із балконів. Кожен, хто має вогнепальну зброю та мачете, має вийти на полювання».

Ці повідомлення набувають особливого значення з огляду на те, що, за словами джерел, наближених до слідства, у затриманого вилучили цілий арсенал, зокрема велику кількість мачете та вогнепальної зброї.

Окрім риторики, спрямованої проти Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та іспанських державних інституцій, затриманий у Бургосі чоловік також висловлювався проти правоохоронних органів: «Ми повинні змусити їх побачити реальність, і покажемо ми її їм єдиним зрозумілим для них способом — жорстко, на вулицях, із руків’ям від кайла в руках і з прихованими обличчями. Ми почнемо розбиратися з поліцією спецпризначення на рівних», — писав він.

Три автомати типу АК-47

Під час обшуків правоохоронці виявили, що чоловік накопичив «безпрецедентну» для однієї особи кількість зброї. Він переховував її переважно в орендованому складському приміщенні неподалік від свого дому — під купою коробок, — а також в інших місцях, зокрема у власному помешканні та автомобілі. Серед вилученого — три автомати (зброя військового зразка типу АК-47, здатна вести вогонь як в автоматичному, так і в напівавтоматичному режимі), а також гвинтівка й рушниця, подібні до тих, що використовують підрозділи поліції спецпризначення.

Крім того, він зберігав майже 6000 набоїв, зокрема й боєприпаси для зброї військового зразка. Як додають згадані джерела, затриманий має ліцензію на володіння зброєю категорії F. За даними Міністерства внутрішніх справ, цей дозвіл видається зареєстрованим спортсменам-стрільцям і дає право використовувати вогнепальну зброю виключно у спеціально відведених для цього місцях — на стрільбищах або спеціалізованих об’єктах.

В арсеналі також виявлено близько двадцяти «розбивачів черепів» — металевих кийків зі сталевою кулею на кінці, які екстремістські угруповання використовують під час демонстрацій для трощення поліцейських щитів або шоломів (така зброя вважається «надзвичайно небезпечною»), а також двісті одиниць холодної зброї різних видів: від півметрових мачете до мисливських ножів і ножів-метеликів.