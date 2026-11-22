У селищі Димер Вишгородського району на Київщині внаслідок ранкової атаки РФ зруйновано житловий будинок із першого по п’ятий поверхи. Рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину.

Рятувальники евакуювали 9 людей, серед них 1 дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та госпіталізована.

Попередньо 7 людей можуть перебувати під завалами.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук мешканців. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється.