Холодне повітря потихеньку готується завітати в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook розказала відома синоптикиня Наталка Діденко.

Ще сьогодні, у неділю, 22 листопада, переважатимуть невеликі “плюси”, а вночі вже подекуди трохи “мінусів”.

Далі, по найближчому тижню, нічна температура повітря покаже міцніші градуси, під наступні вихідні вже ймовірні -3-7 градусів. Але не забігаємо сильно наперед, зими ще вистачить на всіх.

Сьогодні в Україні очікується впродовж дня +2+5 градусів, у південній частині та на південному сході +5+8 градусів.

Вночі буде від 2 морозу до 3 тепла.

Дощі та мокрий сніг пройдуть завтра у західних та північних областях, у Криму подощить.

На решті території України у неділю без істотних опадів.

На заході та півночі західний вітер очікується сильним, загалом в Україні – помірний.

У Києві буде хмарно, вогко, невеликий дощ, часом із мокрим снігом. Вітер західний, рвучкий. Найближчої ночі близько нуля, вдень +4 градуси. Дорогі водії, не легковажте, хутенько ставте зимову гуму!

Далі поступово холоднішатиме.

Ці дні листопада зазвичай похмурі, з нитяними дощами, першою сніговою кашею на дорогах, безпросвітною хмарністю.

Але як же цю хмарність розчиняє та робить сонячною та теплою світло наших Революцій, наших людських гідності та свободи. І яке щастя, що це було в нашому житті, – зазначає синоптикиня.

А прогноз для миколаївців на наступний тиждень не такий романтичний, але принципово цілком збігається с озвученим прогнозом. Так, трохи нижче або трохи більше нуля, дощ, сніг, знову дощ. Цілком гидка погода.