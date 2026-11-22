Україна планує залучити 3 мільярди євро до Фонду страхування воєнних ризиків. Також Німеччина виділить 30 мільйонів євро на закупівлю промислового обладнання для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький після зустрічі з федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован.

Під час переговорів сторони обговорили реформи, євроінтеграцію України, розвиток промисловості, страхування воєнних ризиків, залізничне сполучення та морський експорт.

Говорили також про програму «Індустріальний Рамштайн». За словами Корецького, перший внесок Німеччини розміром 30 мільйонів євро дасть змогу Україні купувати обладнання в німецьких виробників.

«До програми планують залучити й інші країни, зокрема Японію, Нідерланди та Естонію. Маємо намір фіналізувати це на URC у січні в Таллінні», — зазначив міністр.

Ще однією ціллю на конференції URC він назвав залучення трьох мільярдів євро до Фонду страхування воєнних ризиків. Також під час зустрічі порушили питання блокування портів Чорного моря через російські атаки.

«Звернувся з конкретною пропозицією щодо можливого розв’язання цього питання. Опрацюємо за лічені дні», — повідомив Корецький.