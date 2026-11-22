Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 637 170 (+2 310) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 487 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 923 (+39)

Артилерійські системи: 52 661 (+66)

РСЗВ: 2 295 (+6)

Засоби ППО: 1 767

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 209 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 616 803 (+1 392)

Крилаті ракети: 5 278

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 062 (+243)

Спеціальна техніка: 4 925 (+4)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.