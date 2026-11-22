Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 637 170 (+2 310) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 487 (+2)
Бойові броньовані машини: 25 923 (+39)
Артилерійські системи: 52 661 (+66)
РСЗВ: 2 295 (+6)
Засоби ППО: 1 767
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 209 (+6)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 616 803 (+1 392)
Крилаті ракети: 5 278
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 062 (+243)
Спеціальна техніка: 4 925 (+4)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.