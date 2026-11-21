Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на НЕДІЛЮ, 22 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 06:30 – 10:00; 20:30 – 22:30;

1.2 – 06:30 – 10:00; 20:30 – 00:00;

2.1 – 05:30 – 06:30; 13:30 – 17:00;

2.2 – 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;

3.1 – 06:30 – 10:00; 13:30 – 17:00;

3.2 – 17:00 – 22:30;

4.1 – 05:30 – 06:30; 17:00 – 20:30;

4.2 – 05:30 – 06:30; 15:30 – 20:30;

5.1 – 10:00 – 13:30; 20:30 – 00:00;

5.2 – 15:30 – 17:00; 20:30 – 00:00;

6.1 – 13:30 – 17:00;

6.2 – 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30.