Український боксер Олександр Усик, який зараз важить 96 кілограмів, готовий скинути ще близько шести кілограмів, щоб повернутися до першої важкої ваги й провести бій з американцем Давідом Бенавідесом.

Про це він розповів журналістові DAZN Майку Коппінджеру. Бенавідес уже відповів на виклик і заявив, що впевнений у власній перемозі.

.@usykaa tells me he wants to return to cruiserweight for a fight with David Benavidez because he’s already “cleaned (out) the heavyweight (division)” and wants to return to his weight. He said right now he’s around 96/97 kilos (211-213 pounds). https://t.co/uOFVsf4sin — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) November 1, 2026

За словами Усика, у надважкому дивізіоні він уже досяг усього, тож хоче повернутися до своєї попередньої вагової категорії.

“Я вже зачистив надважкий дивізіон і повертаюся до своєї вагової категорії. Це буде великий бій, тому що Бенавідес – великий чемпіон. Ну і я теж трішки”, – сказав українець.

Щоб виступати в першій важкій вазі, Усику доведеться вкластися в ліміт 90,72 кілограма.

Американець, який володіє поясами WBA та WBO в першій важкій вазі, назвав честю можливість зустрітися з Усиком, передають Українські новини.

“Для мене велика честь, що Олександр взагалі розглядає мене для свого фінального бою. У нього була видатна кар’єра, але я однозначно переможу Усика”, – заявив Бенавідес.

Він додав, що бій з українцем стане для нього величезним випробуванням, але він на всі 100% упевнений у своїх навичках. На думку Бенавідеса, цей поєдинок “мабуть, увійде в історію як один із найвеличніших боїв усіх часів”.

За інформацією World Boxing News, Усик і Бенавідес можуть зустрітися у вересні 2027 року в Лас-Вегасі. Офіційно бій поки не підтверджений, а сторонам ще треба погодити його умови.