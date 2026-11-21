За перші три квартали цього року у Чехії було зареєстровано вже 230 нових випадків СНІДу.

Про це повідомили в п’ятницю Державний інститут охорони здоров’я і Чеське товариство допомоги хворим на СНІД, передає «Чеське Радіо». І близько третини з них — громадяни України з правом на постійне перебування.

Згадані 230 нових випадків — друге найвище число від початку тестувань 1985 року на наявність вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який спричиняє синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Більше діагностованих було за аналогічний період року тільки 2016-го, коли було підтверджено 242 нові випадки за перші три квартали.

При цьому більш ніж половина з нових діагностованих у Чехії — іноземці з дозволом на постійне перебування, так звані резиденти. І більш ніж три п’яті з нововиявлених хворих на СНІД резидентів — українці, які не мають статусу біженця, повідомив керівник відділення біостатистики Державного інституту охорони здоров’я Марек Малий.

Велика кількість хворих іноземців — давня тенденція, яка зростає з 2020 року. Серед 293 нових діагностованих випадків за минулий рік громадян Чехії було 153.

Загалом від початку ведення статистики щодо ВІЛ/СНІД у Чехії 1985 року було виявлено понад 5400 ВІЛ-позитивних осіб. Вірус ВІЛ нападає на білі кров’яні клітинки — лімфоцити, необхідні для імунітету. Без лікування їхня кількість знижується протягом кількох років, і врешті виникає СНІД, від якого люди за кілька років гинуть.

Якщо вчасно почати лікування, в сучасний час можна жити з вірусом майже без обмежень, бо вірус далі не поширюється в тілі. Від 1985 року СНІД настав у Чехії в 1008 осіб, понад 700 із різних причин померли.

Із 23 до 30 листопада в Чехії буде здійснена кампанія безплатного анонімного тестування на СНІД, а також тестування на гепатити типів B і C і на сифіліс. У Празі одне з таких тестувальних місць буде приймати українськомовних пацієнтів — у Домі світла за адресою Malého 3 неподалік метро Florenc.

Як повідомляло Інше ТВ, За перше півріччя 2026 року на Миколаївщині виявлено менше нових хворих на ВІЛ та СНІД