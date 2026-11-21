Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завдала удару по мосту через Керченську протоку у відповідь на атаки Росії на українські мости й залізницю. За його словами, міст — легітимна ціль, оскільки Росія окупувала Крим, а очільник Кремля Володимир Путін використовує цю переправу, щоб перевозити якомога більше зброї.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News, яке американський телеканал оприлюднив 20 листопада.

«Він має розуміти, що цей міст у будь-якому разі там не залишиться», — сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна ніколи не змириться з окупацією своїх територій і мілітаризацією своєї землі, оскільки Путін використовує цей міст, щоб перевозити якомога більше зброї.

Удар по мосту президент назвав відповіддю на атаки Росії на українську інфраструктуру.

«Цього року від самого початку вони мали на меті знищити нашу інфраструктуру — залізницю, Укрзалізницю — і мости. Вони кілька разів атакували. І, звісно, ми мали їм відповісти. І, звісно, ми відповіли по Кримському мосту. Тож вони мають розуміти, що відбувається», — розповів він.

«І, звісно, це наша абсолютно легітимна ціль, бо вони окупували наш Крим. Це була їхня перша мета. У 2014 році вони окупували нашу територію. Потім звели цей міст і сказали: “Це частина Росії”», — пояснив він.