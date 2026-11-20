Міністерство оборони України з 28 липня 2023 року активно розбудовує систему відбору, обліку і зберігання біологічних зразків військовослужбовців. На сьогодні зразки відібрано в майже 600 000 військовослужбовців.

Понад 92% відібраних зразків передано на зберігання до уповноваженого підрозділу Міноборони – Центру обліку геномної інформації. З них 5 539 зразків передано слідчим підрозділам Міністерства внутрішніх справ в рамках розслідувань щодо зникнення військовослужбовців безвісти.

Окрему увагу Міноборони приділяє відбору зразків у військовослужбовців-сиріт. Військові частини зобов’язані фіксувати статус таких військовослужбовців і першочергово організувати відбір в них біологічного зразка.

«Якщо у військовослужбовця-сироти немає родичів, із якими можна зіставити ДНК, його зразок може стати вирішальним для ідентифікації у випадку репатріації тіла. Тому ми зобов’язали військові частини окремо фіксувати статус таких військовослужбовців і факт відбору в них біологічного зразка. Важливо зробити це завчасно, щоб людина не залишилася невпізнаною», – наголосила заступник Міністра оборони України Любов Галан.

Щоб військові частини могли й надалі відбирати зразки, Міноборони закуповує тест-системи для відбору та залучає допомогу партнерів. У 2026 році відомство вже отримало 270 000 таких наборів. Про подальше постачання домовилися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти, низкою благодійних громадських організацій. Ведеться робота по отриманню тест-систем для відбору зразків біологічного матеріалу через систему «Коровай».

Для чого відбирають зразки ДНК у військових

Під час воєнного стану відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців є обов’язковим. Його проводять відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» та порядку, затвердженого наказом Міноборони від 28 липня 2023 року № 438.

Зразки використовують для ідентифікації загиблих. Закон не передбачає використання геномної інформації військовослужбовців для встановлення біологічної спорідненості, батьківства чи інших родинних зв’язків у справах не пов’язаних зі зникненням військовослужбовців безвісти.

Для відбору застосовують простий неінвазивний метод: аплікатором відбирають мазок з внутрішньої поверхні щоки. Процедура безпечна і безболісна та проводиться з дотриманням встановлених стандартів.

Додаткові біометричні методи ідентифікації військових

Паралельно з відбором ДНК-зразків Міноборони опрацьовує два додаткові напрями ідентифікації: за дактилоскопічними даними; за стоматологічними даними.

Збір дактилоскопічних даних військовослужбовців передбачає електронне зняття відбитків пальців і долонь, а також підошов ніг. Проєкт наказу Міноборони щодо затвердження порядку проведення цієї процедури проходить зовнішнє погодження. Міноборони спільно з благодійним фондом Romulus T. Weatherman Foundation опрацьовує питання постачання в якості благодійної допомоги сканерів та розробку програмного забезпечення для збору, обробки й зберігання даних.

Збір стоматологічних даних військовослужбовців наразі перебуває на етапі нормативного врегулювання. Міжвідомчою робочою групою за участі представників Міноборони розроблено відповідний законопроєкт. Крім того, для прискорення запуску даного способу ідентифікації Міністерством внутрішніх справ готується проєкт експериментальної постанови Кабінету Міністрів України.

Для практичного застосування ідентифікації за дактилоскопічними і стоматологічними даними також потрібно організувати отримання й зберігання цих даних та їх автоматичне порівняння з даними загиблих Героїв.