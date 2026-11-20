23-річний мешканець Миколаєва став жертвою маніпуляції та відгукнувся на пропозицію незайомця здійснити підпал транспортного засобу. Фігурант знайшов певний автомобіль, на який вказав співрозмовник, придбав легкозаймисті речовини та підпалив вантажний мікроавтобус нібито задля припинення подальших ворожих ударів по місту. Коли ж молодик зрозумів, що ним зманіпулювали зловмисники, зізнався у скоєному поліцейським. За вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Подія сталась пізно ввечері 16 листопада по вулиці Китобоїв в обласному центрі. Про займання автомобіля поліцію повідомив власник.

На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління та рятувальники, які ліквідували пожежу. Під час огляду місця злочину поліцейські задокументували пошкодження транспортного засобу, вилучили фрагменти горіння та інші речові докази.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів до місцевого відділку поліції звернувся 23-річний миколаївець, зізнавшись у скоєному.

Правоохоронці з’ясували, що молодик став жертвою маніпуляції злочинних дій зі сторони невідомої особи. В одному із месенджерів з фігурантом зв’язався невідомий та запропонував здійснити підпал певного транспортного засобу нібито задля запобігання подальших ворожих атак міста. Згодившись на пропозицію, він заздалегідь придбав легкозаймисті речовини, підшукав певне авто, погодив дії із співрозмовником та пізно ввечері підпалив вантажний мікроавтобус. Момент скоєння злочину фігурант знімав, перебуваючи на зв’язку з особою, яка координувала його протиправні дії.

Нині слідчі на підставі зібраних доказів та за результатами низки проведених експертиз за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили молодику про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вчинення злочину та можливу причетність інших осіб до вказаного злочину.

Триває досудове розслідування.