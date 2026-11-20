НАТО оголосило про запуск багатонаціональної космічної ініціативи STARLIFT, яка має забезпечити країнам Альянсу оперативний доступ до послуг запуску супутників військового призначення, пише ЛБ.

До фінансування STARLIFT долучилися десять країн НАТО — Бельгія, Канада, Фінляндія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Туреччина та Велика Британія, а також Республіка Корея.

Відповідні зобов’язання країни взяли під час церемонії підписання 29 жовтня 2026 року, що відбулася на полях засідання національних директорів з озброєнь НАТО.

STARLIFT співпрацює з комерційними операторами ракетних запусків для резервування місць під військовими супутниками на ракетах-носіях. Для цього використовуватиметься мережа космодромів країн НАТО та Республіки Корея.

Окремим напрямком стане розробка та випробування нових підходів до оперативних космічних запусків, зокрема, термінового виведення супутників на орбіту. Також у межах програми планують удосконалювати стартову інфраструктуру, логістику та координацію повітряного й морського руху для забезпечення безпечних запусків.

Робота над STARLIFT почалася ще в 2024 році.