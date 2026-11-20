Ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:00 20 листопада:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була промислова інфраструктура. Внаслідок чого у м. Вознесенськ постраждав 63-річний чоловік, його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого – стабільний. Пошкоджено складську будівлю.

Баштанський район

Учора ворог атакував балістичними ракетами «Іскандер-М» та БпЛА типу «Shahed» сільськогосподарське підприємство. Внаслідок атаки у с. Березнегувате пошкоджено адміністративну будівлю, складські приміщення, сільськогосподарську техніку. Постраждалих немає.