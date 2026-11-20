Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 633 130 (+2 150) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 485 (+1)
Бойові броньовані машини: 25 860 (+32)
Артилерійські системи: 52 574 (+17)
РСЗВ: 2 288 (+4)
Засоби ППО: 1 765 (+1)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 196 (+2)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 614 346 (+738)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 536 (+369)
Спеціальна техніка: 4 919 (+3)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.