Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 633 130 (+2 150) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 485 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 860 (+32)

Артилерійські системи: 52 574 (+17)

РСЗВ: 2 288 (+4)

Засоби ППО: 1 765 (+1)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 196 (+2)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 614 346 (+738)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 536 (+369)

Спеціальна техніка: 4 919 (+3)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.