Сьогодні вночі у Смоленській області РФ атакований хімзавод «Дорогобуж».

Завод виробляє аміак, азотну кислоту, аміачну селітру та складні добрива (NPK / нітроамофоску). Загальний обсяг товарної продукції перевищує 2 млн тонн на рік, а річні потужності сягають 1,56 млн тонн аміачної селітри, 1,53 млн тонн азотної кислоти та 830 тис. тонн аміаку.

Підприємство забезпечує близько 11% загальноросійського виробництва аміачної селітри. Ця речовина має подвійне призначення: окрім сільського господарства, вона та азотна кислота є ключовими компонентами для виготовлення промислових і військових вибухових речовин.

Через виробництво сировини для вибухівки завод неодноразово ставав ціллю ударів безпілотників:

25 лютого 2026 року масштабна атака спричинила пожежу та руйнування складів готової продукції, залізничного терміналу й установки з виробництва аміачної селітри. Тоді загинули семеро людей, зокрема двоє заводських пожежників через витік та отруєння аміаком.

Сьогодні, 20 листопад, територію заводу знову атакували ударні БпЛА. OSINT-аналітики підтвердили вибух безпосередньо на промисловому майданчику підприємства.