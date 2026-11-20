З ночі ворог атакує Україну ракетами та реактивними дронами, спочатку була балістична багатогодинна атака на Київ, потім хвиля дронів, потім з 12 бортів Ту-95мс і Ту-160 були запущені крилаті ракети, тепер зафіксовані “Калібри”, випущені з акваторії Чорного моря.

Загальний обсяг вже випущених ракет підрахувати поки що неможливо, загалом близько 100.

Основні цілі атаки – мости і об’єкти електро- та теплогенерації. Вже відомо про пошкодження 3 мостів у Києві, про влучання в інфраструктуру, про руйнування пишуть у Львові.