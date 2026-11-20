Президент України Володимир Зеленський не зміг пригадати, чи називав його другом президент США Дональд Трамп. Того ж дня Трамп саме так звернувся до російського диктатора Володимира Путіна на зустрічі в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Зеленського на запитання журналістів 19 листопада.

Журналісти запитали Зеленського, чи називав його Трамп своїм другом. Спершу президент усміхнувся і відповів ствердно.

“Я думаю, так”, – сказав Зеленський.

Утім, витримавши паузу, він зізнався, що насправді цього не пам’ятає.

Зеленський пояснив, що Трамп за весь час звертався до нього по-різному.

“Він говорив мені різні слова, і позитивні теж”, – зазначив президент.

Слова про дружбу Трамп адресував Путіну кількома годинами раніше. 19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Американський лідер назвав Путіна своїм другом на початку розмови.

Перед початком розмови Трамп наголосив, що вони з Путіним давно знають одне одного, і висловив сподівання, що зустріч принесе “багато чудового”.