Станом на ранок 20 листопада у 81 будинку немає теплопостачання.

Про це повідомляє ПрАТ Миколаївська ТЕЦ, передає Інше ТВ.

Через ремонтні роботи з усунення пошкоджень тимчасово відсутнє теплопостачання за адресами:

просп. Центральний: 122, 124а, 138, 140, 148, 148а;

вул. 3-тя Слобідська: 19, 49;

вул. М. Кропивницького: 131а, 131б, 131в.

Продовжуються ремонтні роботи на вул. Маріупольській. У зв’язку з необхідністю підключення трьох житлових будинків до теплової мережі тимчасово припинено теплопостачання частини споживачів у центральній частині міста – у переліку 70 будинків.

Термінів на Миколаївські ТЕЦ не називають, але кажуть, що теплопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт.