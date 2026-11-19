З самого ранку 19 листопада Росія систематично атакує Київ та область. Від ранку в столиці вже пролунали майже десяток повітряних тривог. У місті протягом дня лунають вибухи. Один із дронів упав біля посольства Нідерландів. Обстріли відбуваються на тлі тристоронньої зустрічі США, Китаю та Росії у місті Шеньчжень.

У кількох районах Києва зафіксовані пошкодження, спричинені уламками дронів, пише ВВС.

У КМВА повідомили, що станом на 16:20 відомо про одного загиблого в Подільському районі – внаслідок російського удару загинув 26-річний хлопець. Четверо постраждалих.

Віталій Кличко також написав про атаку на Шевченківський район – пошкоджено скління вікон Володимирського собору, пошкоджені близько десятка автомобілів.

Підпис до фото,Наслідки атаки на Володимирський собор

Активізація обстрілів столиці відбувається не лише на тлі тристороннього саміту у Китаї, за кілька днів до цього Сили оборони України серйозно пошкодили міст через Керченську протоку, який з’єднує окупований Росією Крим з російською територією.

Цілили в посольство?

Серед будівель, які постраждали внаслідок атак 19 листопада, посольство Нідерландів у Києві.

“Сьогодні вдень за будівлею посольства Нідерландів у Києві влучив снаряд. На щастя, наші колеги не постраждали, проте будівля зазнала незначних пошкоджень. Ми з’ясовуємо, що саме сталося. Зараз нашим пріоритетом є безпека та добробут наших співробітників”, – написав Том Берендсен, міністр закордонних справ Нідерландів.

Раніше, 18 листопада, нідерландська компанія Destinus заявила, що під час ударів по Кримському мосту були використані ракети й безпілотники її виробництва.

“Ракети Destinus RUTA завдали ударів по Керченському (Кримському) мосту два дні поспіль. Вчорашні нічні удари пошкодили верхню несучу конструкцію мосту. Сьогодні сім ракет RUTA влучили в міст, що призвело до обвалу одного з прольотів”, – написали в компанії.

Там повідомили, що у межах загальної операції також були залучені системи Destinus LORD/Da Vinci.

“Системи RUTA вже неодноразово успішно застосовувалися Силами оборони України, зокрема проти мостів, які використовуються російськими військовими”, – повідомляли в Destinus.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що під час російської атаки на Київ знову постраждала дипломатична установа.

“Посольство Нідерландів в Україні зазнало незначних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Ми закликаємо міжнародну спільноту найрішучіше засудити російські атаки на іноземних дипломатів і висловлюємо тверду підтримку нашим нідерландським колегам”, – написав Сибіга.

Згодом мінстр додав, що внаслідок удару російського безпілотника по Києву уламки впали на територію міністерства закордонних справ.

“Ми передамо їх до нашого музею. А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію”, – написав міністр.

Посилена атака на Подільський район

Підпис до фото,Наслідки атаки на Подільський район

Вибухи у Києві лунають протягом всього дня 19 листопада. О 12:00 Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі було влучання в триповерхову офісну будівлю, горіла мансарда.

У Деснянському — загоряння покрівлі теж триповерхової будівлі. У Голосіївському районі загорівся автомобіль на парковці медичного центру. Також пошкоджено фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі.

Повторні вибухи сталися близько 15:00. Згодом стало відомо, що уламки дрона знову впали в Подільському районі біля триповерхової будівлі. Попередньо, без пожежі.

Згодом Кличко повідомив про загоряння квартир у будинку у цьому ж районі.

“В Оболонському районі горять уламки на проїжджій частині дороги. У Шевченківському і уламки впали на дах 8-поверхового будинку”, – написав мер.

Ближче до 16:00 уламки у цьому ж районі впали на 4-поверхову будівлю. Віталій Кличко повідомив про чотирьох постраждалих та одного загиблого.

Згодом стало відомо, що у Шевченківському районі, в середмісті столиці, уламки дрона впали на відкритій території.