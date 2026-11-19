Кабмін до кінця поточного тижня фіналізує постанову, яка подовжить можливість роботи підприємств під час “жовтого” рівня повітряної тривоги та пом’якшить вимоги щодо наявності власних укриттів для малого бізнесу.

Про це під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП.

Під час засідання Ради за участю урядовців, народних депутатів та підприємців бізнес порушив питання щодо безперервності роботи під час “жовтого” рівня повітряної тривоги та облаштування захисних споруд.

За словами міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, відповідну урядову постанову фіналізують вже цього тижня. Документ не лише збереже право працювати під час “жовтої” тривоги, а й послабить вимоги до підприємців щодо укриттів.

Одним із варіантів врегулювання цього питання є дозвіл використовувати укриття, розташовані в радіусі 200-300 метрів від об’єкта. Це дасть змогу скасувати обов’язкову вимогу щодо облаштування повноцінного укриття для малого бізнесу.

Олександр Кравченко також повідомив, що через російські обстріли руйнування виробничих можливостей України оцінюються у близько 10 мільярдів доларів.

Для відновлення підприємств Кабмін передбачив програму пільгового кредитування обсягом до 1 мільярда гривень. Наразі бізнес уже подав понад 200 заявок, а банки почнуть видавати перші кредити наприкінці листопада.