Віткофф і Кушнер провели «продуктивну зустріч» з Мерцем щодо координації позиції по Україні.



На зустрічі в Берліні американські спецпосланці проінформували канцлера Німеччини та його радника із зовнішньої та безпекової політики Гюнтера Зауттера про перемовини Дональда Трампа в Китаї та його зусилля щодо досягнення миру в Україні, передають Новини Live.



Коментуючи зустріч, Джаред Кушнер назвав Фрідріха Мерца «сильним прихильником миру в Україні».



Кушнер зазначив, що вони зі Стівом Віткоффом продовжують тісно співпрацювати з Німеччиною, Україною та європейськими партнерами для координації позицій і підготовки до наступного раунду перемовин.