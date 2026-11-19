Отримання водійського посвідчення, відкриття нової категорії або їх відновлення після позбавлення завжди починається з обов’язкового кроку, такого як оформлення медичної довідки (форма 083/о). Цей документ є підтвердженням, що людина повністю здорова та має здатність керувати автомобілем або іншим транспортним засобом.

Для багатьох майбутніх кандидатів проходження медичної комісії асоціюється з великими чергами в місцевій поліклініці та втратою кількох тижнів на отримання готового документа. Давайте розберемо, як за допомогою сервісу Довідка.клік можна уникнути цих незручностей та які документи для цього потрібні.

Отже, які саме документи знадобиться надати сервісу, щоб вам не довелося проходити сім кіл пекла:

Вказати ПІБ та дату народження; Місце народження та повну нинішню адресу проживання; Яку категорію прав будете отримувати або на яку змінювати; Обов’язково вказати групу крові та резус-фактор; Надати 2 професійні фотографії 3*4 на документи.

На сайті розроблена дуже зручна форма для заповнення, зрозуміла кожному клієнту медичного центру Довідка.клік. Потрібно лише виділити 5 хвилин, і менеджер одразу зв’яжеться для уточнення даних.

Тепер розглянемо ситуацію, коли ви вирішили піти до своєї лікарні та пройти комісію. Яких лікарів в обов’язковому порядку вам доведеться пройти:

Терапевт – оцінює загальний стан здоров’я, проводить перевірку вашого артеріального тиску та готує підсумковий висновок; Офтальмолог – перевіряє гостроту зору та сприйняття кольорів; Отоларинголог – перевіряє гостроту слуху та стан вестибулярного апарату; Невропатолог – оцінює рефлекси, координацію рухів та загальний нервовий стан кандидата; Хірург – перевіряє стан опорно-рухового апарату та відсутність фізичних обмежень для водіння автомобіля; Окрім цього, потрібно ще надати сертифікати психіатра та нарколога на предмет зловживання забороненими речовинами.

Завдяки нашому сервісу вам не потрібно відвідувати кожного лікаря. Бланк заповнюється згідно з процедурою і має всі печатки та підписи.

Тепер поговоримо про переваги медичного центру Довідка.клік над застарілим способом звернення до місцевих поліклінік. Як ми вже вище зазначали, проходження всіх лікарів та отримання готового результату може зайняти далеко не один і не два дні, а тиждень у кращому випадку або навіть більше. Справа в тому, що лікарі працюють у різні дні та зміни, а для отримання окремих довідок потрібно ще й в інші медичні заклади їхати.

Щоб не витрачати власний час на проходження лікарів та бюрократію у лікарнях, вигідніше звернутися до нашого спеціалізованого сервісу. У нас налагоджений повний супровід з оформлення медичних документів згідно із законодавством України.

З нашим центром ви зможете оперативно залишити заявку та оформити довідку всього за кілька годин, отримавши документ на офіційних бланках з голограмою та мокрими печатками, які приймаються в усіх закладах. Не менш важливим фактором є і спосіб отримання довідки: за допомогою Нової Пошти є можливість отримати її швидко та у будь-якому куточку нашої держави.

Звертайтесь до медичного сервісу Довідка.клік, щоб отримати потрібну вам консультацію та вирішити питання оформлення довідки за один день.