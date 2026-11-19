Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, 20-річний мешканець Одеси за грошову винагороду співпрацював із представником РФ та організував реєстрацію терміналів Starlink на паспортні дані громадян України, зокрема неповнолітніх.

Для реалізації схеми він залучав мешканців Миколаєва, які за гроші надавали свої персональні дані. Реєстраційні дані понад 100 терміналів підозрюваний передавав російському куратору.

У СБУ уточнили що контррозвідка затримала двох російських агентів, які реєстрували для рашистів супутникові станції Старлінк. За матеріалами справи, зловмисники оформили для ворога 160 терміналів, які наразі вже заблоковані співробітниками СБУ.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти діяли порізно – у Миколаєві та Дніпрі. До уваги рашистів вони потрапили, коли шукали «легкі» заробітки у тематичних Телеграм-каналах.

Встановлено, що обидва агенти реєстрували термінали на підставних осіб через приватні сервіси поштових операторів.

Так, на півдні України затримано безробітного одесита, який на замовлення російських спецслужбістів верифікував у Миколаєві майже 100 інтернет-пристроїв.

Спочатку він реєстрував Старлінк на себе, а потім «втемну» залучив до підривної діяльності своїх знайомих з регіону.

На прохання фігуранта вони підшукували неповнолітніх, щоб отримати їхні паспортні дані для оформлення Старлінків.

Ще одного зловмисника СБУ викрила у Дніпрі. Ним виявився завербований ворогом місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину та оформив для рашистів понад 60 терміналів.

За вказівкою російських спецслужбістів він зареєстрував на власне ім’я товариство з обмеженою відповідальністю та за його допомогою реєстрував Старлінки як для приватної компанії.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили смартфони з доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Їм загрожує від 12 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Дніпропетровській та Управління СБУ в Миколаївській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.