Європа не зможе відновити відносини з Росією за збереження чинних керівників у низці держав, – вважає Путін.

“Без зміни політичних еліт у деяких європейських країнах, напевно, нічого неможливо буде зробити для повноцінної нормалізації відносин”, – сказав він.

Путін розкритикував заяви європейських лідерів щодо російської загрози. «Цю політичну діарею треба припиняти. Що вони там говорять про якісь напади на Європу? Все ж таки розуміють, що ми не прагнемо війни з Європою, що за нісенітниця»,— обурився він.

При цьому Путін повідомив, що Москва дипломатичними каналами запропонувала європейцям приїхати до Росії і позначити свою позицію щодо забезпечення безпеки в регіоні. За його словами, від цього залежатиме участь Європи у переговорах щодо України.

Тобто, повзіть до нас, а ми подивимось – дав зрозуміти Путін під нападом нахабства.

Нагадаємо, Путін не поїде у Маямі на G20, бо йому “нє комфортно”